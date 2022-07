Des fossiles de poissons du Jurassique parfaitement conservés découverts en Angleterre

Un trésor de fossiles datant de près de 200 millions d’années a récemment été découvert dans une ferme à l’extérieur de Gloucester, dans le sud-ouest de l’Angleterre, près de la frontière galloise.

Enfouis sous le sol actuellement occupé par des animaux de pâturage, des chercheurs ont découvert des restes fossilisés de poissons, de reptiles marins géants appelés ichtyosaures, de calmars, d’insectes et d’autres animaux anciens, datant du début du Jurassique (entre 201,3 millions et 145 millions de il y a des années).

Tête 3D d’un poisson du genre Pachycormus découverte dans une ferme en Angleterre. Image : Sally et Neville Hollingworth via LiveScience

Parmi plus de 180 fossiles trouvés lors des fouilles, une tête de poisson tridimensionnelle parfaitement conservée identifiée comme appartenant au genre Pachycormus, un groupe éteint de poissons à nageoires pastenagues, se démarque. Découvert incrusté dans un morceau de calcaire durci, le fossile présente des écailles et un œil, et sa condition 3D le rend inégalé par tout autre.

« Le globe oculaire et l’orbite étaient bien conservés. Habituellement, avec des fossiles, ils sont couchés. Mais dans ce cas, il a été préservé dans plus d’une dimension, et on dirait que le poisson saute du rocher », a déclaré Neville Hollingworth, géologue de terrain à l’Université de Birmingham, qui a découvert le site avec sa femme, Sally. , préparateur de fossiles et coordinateur des fouilles.