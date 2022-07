Des puits chauds découverts sur la Lune pourraient abriter de futurs astronautes

Vivre sur la Lune (ou tout autre endroit en dehors de la Terre) semble être une réalité extrêmement lointaine. Cependant, cela peut donner un peu d’espoir pour l’avenir car les scientifiques ont identifié des puits chauds sur la surface lunaire capables d’héberger des astronautes lors de missions spatiales et même d’éventuels résidents un jour.

Les chercheurs ont pris des mesures de température de la plaine volcanique de Mare Tranquillitatis, où Apollo 11 a atterri en 1969, et ont constaté que les puits qui s’y trouvaient avaient des conditions stables pendant le jour lunaire (équivalent à deux semaines terrestres).

Le scientifique et orbiteur du projet Goddard Space Flight Center de la NASA, Noah Pietro, a déclaré dans un communiqué: « Savoir qu’ils créent un environnement thermique stable nous aide à brosser un tableau de ces caractéristiques lunaires uniques et de la perspective d’une journée. explorez-les ».

Crédit : NASA/Divulgation

Puits chauds sur la Lune

Selon la NASA, comme la Lune n’a pas d’atmosphère, les températures peuvent atteindre -184 degrés Celsius la nuit. Cependant, les scientifiques pensent qu’à l’intérieur de ces puits, la température peut atteindre en moyenne 17 degrés Celsius. Des emplacements comme celui-ci pourraient permettre des missions beaucoup plus durables sur notre satellite naturel.

Vus pour la première fois à travers la sonde japonaise Kaguya en 2009, les scientifiques ont maintenant trouvé plus de 200 puits, mais ils ne savent toujours pas comment ces structures se sont formées. Selon des simulations informatiques, on soupçonne que certaines d’entre elles mènent à des tubes de lave et à des grottes.

Les tubes de lave se forment lorsque la lave coule sous la surface et que l’extérieur de la roche en fusion se refroidit et se solidifie – tandis que l’intérieur encore chaud continue de couler. Finalement, la lave s’écoule du tube vers le bas, laissant la structure, appelée « pyroduct ».

Si ce fait est réel, ce sera un signe très prometteur pour les futures explorations lunaires, car dans les puits, les astronautes seraient moins exposés aux fluctuations extrêmes de température, aux radiations et aux micrométéorites qui frappent tout à la surface de la Lune.

Via : Space.com

