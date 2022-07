Découvrez la planète condamnée à mourir : WASP-12b

Le Soleil est fondamental pour la vie sur Terre, après tout, c’est de là que provient toute la chaleur de notre planète, ce qui garantit que nous ne vivons pas dans un glaçon. Mais toutes les planètes n’ont pas une relation aussi « harmonieuse » avec l’étoile qui tourne. C’est le cas de WASP-12b, une planète vouée à la mort.

Découverte en 2008, cette exoplanète ne réfléchit presque pas de lumière, la faisant apparaître presque entièrement noire. Son atmosphère semble être composée principalement de monoxyde de carbone et de méthane, et la forte concentration du premier la classe comme une planète carbonée.

Cette planète est aussi une géante, avec un rayon 83 % supérieur à celui de Jupiter et une masse 40 % supérieure à celle de la plus grande planète de notre système solaire. Cependant, la partie la plus curieuse de cette étoile est sa proximité avec son « étoile mère ». WASP-12b n’est qu’à 3,425 millions de kilomètres de l’étoile au centre de son système, une aubaine à des distances astronomiques.

Reproduction de WASP-12b (Image : NASA)

WASP-12b, la planète mourante

Pour vous donner une idée, la proximité est telle que la planète est essentiellement consommée par l’étoile. L’atmosphère de cette géante noire est aspirée et la planète est tordue par les forces de marée amplifiées par la gravité de son soleil.

« Si nous pouvons trouver plus de planètes comme WASP-12b dont les orbites se décomposent, nous pourrons en savoir plus sur l’évolution et le destin ultime des systèmes exoplanétaires », a déclaré Samuel Yee, étudiant en sciences astrophysiques et auteur d’un article scientifique publié dans la revue The Astrophysical Journal Letters en 2019 traitait de la planète. « Bien que ce phénomène ait été prédit dans le passé pour des planètes géantes intimes comme WASP-12b, c’est la première fois que nous capturons ce processus en action. »

Si c’est un soulagement, WASP-12b n’est pas susceptible de disparaître maintenant, on estime qu’il reste encore environ 10 millions d’années à la planète avant qu’elle ne soit totalement engloutie. C’est la première fois que l’astronomie parvient à observer une planète en train de se consumer, alors qu’en théorie c’est un événement possible et qu’il devrait arriver à terme à la plupart des planètes présentes dans les systèmes solaires.

