Regardez la Lune en conjonction avec Mercure ce vendredi (29)

Ce vendredi (29), la « tournée mensuelle » de la Lune à travers les planètes touche à sa fin, et la dernière à être visitée sera Mercure, qui partagera la même ascension directe avec notre satellite naturel, apparaissant très proche de lui dans le ciel, dans un phénomène appelé conjonction astrale.

Le schéma ci-dessus montre la position des planètes et de la Lune autour du Soleil ce vendredi (29), vers 18h08, lorsque notre satellite naturel sera en conjonction avec Mercure. Image : SolarSystemScope

Au Brésil, le couple sera visible à partir de 18h08 (heure de Brasilia), atteignant une altitude de 9° au-dessus de l’horizon ouest. Ils se dirigeront ensuite vers l’horizon, disparaissant 59 minutes après le coucher du soleil à 18h58.

La Lune sera à la magnitude -7,9, tandis que Mercure sera à -0,7, toutes deux dans la constellation du Lion.

Selon le guide de guidage du ciel nocturne In-The-Sky.org, la paire ne sera pas suffisamment proche pour tenir dans le même champ de vision qu’un télescope, mais sera visible à l’œil nu ou à travers une paire de jumelles.

« Il est important de souligner que, comme la luminosité du Soleil est très élevée même dans les premières minutes après le coucher, pendant le crépuscule, il est probable que Mercure ne pourra être observé qu’après environ 30 à 40 minutes, lorsqu’il est horizon déjà très proche », a expliqué Marcelo Zurita, directeur technique du Réseau brésilien d’observation des météores (Bramon) et chroniqueur pour le Apparence numérique.

Mercure est la planète la plus proche du Soleil et possède une caractéristique que beaucoup de gens ignorent : une queue. Selon la NASA, la fine atmosphère de la planète est principalement composée d’oxygène (O2), d’hydrogène (H2), d’hélium (He), de potassium (K) et de minuscules particules de sodium (Na), qui brillent lorsqu’elles sont excitées par la lumière du soleil. La lumière du soleil libère et sépare également ces atomes de la surface.

Quant à la Lune, avec la « visite » de Mercure, elle clôt un mois de grande visibilité, notamment le 13, lorsqu’elle atteint le périgée (point le plus proche de la Terre) en même temps qu’elle entame sa pleine phase, provoquant le phénomène connu comme la Super Lune.

