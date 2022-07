Découvrez les 5 façons les plus probables pour que l’univers se termine (ou pas)

Tout se termine un jour et, eh bien, cela doit inclure l’Univers dans lequel nous et tout ce que nous connaissons vivent. Heureusement, nous ne devrions pas assister à cette fin, qui devrait encore mettre quelques milliards d’années (peut-être plus) à se produire. Mais, compte tenu de nos connaissances actuelles sur l’astronomie et de tout ce que nous savons sur l’origine de l’Univers, quelles sont les manières les plus probables pour qu’il… se termine ? Le site Web New Atlas a fait une compilation avec cinq hypothèses.

Comment l’univers peut-il finir ?

Il va sans dire qu’il y a des variations extrêmes de température, des explosions et la formation de trous noirs, n’est-ce pas ? Pour commencer cette entreprise, dans une tentative de comprendre l’avenir de l’Univers, les physiciens ont commencé par observer des événements passés, comme le début de tout il y a 13,8 milliards d’années : le Big Bang.

La théorie du Big Bang, qui a donné naissance à l’espace tel que nous le connaissons, est née de l’hypothèse que toute la matière de l’univers était concentrée en un seul point de l’espace et, pour des raisons encore inconnues, elle a commencé à se dilater avec une densité et une température très élevées. . Face à l’ignorance de ce qui a été exactement la cause de l’expansion de l’Univers, les physiciens attribuent l’exploit à la matière noire.

Hypothèse 1

Image : Alex Konon/

Dans cet esprit, la première hypothèse émise pour la fin de l’Univers est un processus qui se déroulera en deux étapes, ce qui prendra probablement une année googol (100 zéros) pour se produire.

Connu sous le nom de « Great Freeze », ce processus indique que l’expansion de l’Univers fera disparaître les étoiles, car elles verraient leurs longueurs d’onde étirées jusqu’à ce que la lumière émise par ces étoiles, dans le spectre des couleurs visibles, se rapproche et plus près du rouge au-delà. Ainsi, les étoiles – ou ce qu’il en resterait – seraient totalement invisibles à l’œil humain.

Les étoiles seraient réduites en poussière et en gaz, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de matière d’aucune sorte suffisamment concentrée pour générer de nouvelles étoiles.

Dans la phase « dégénérée », seuls les naines blanches, les étoiles à neutrons et les trous noirs existeraient. Cependant, ils seraient également voués à disparaître. Alors que certaines étoiles à neutrons se refroidiraient lentement et deviendraient des naines noires invisibles et inertes, d’autres s’effondreraient et se transformeraient en trous noirs.

Dans l’année 10 000 milliards d’années (43 zéros), il n’y aura plus que des trous noirs. Et même alors, ils ne seraient pas éternels, car, selon Stephen Hawking, ces phénomènes s’évaporent lentement après avoir émis tout le rayonnement qu’ils contiennent.

Dans la phase finale, ou phase d’obscurité, presque en 1 an googol, la lumière et la matière seraient des concepts éloignés. A cet instant, des particules lâches qui erreraient d’elles-mêmes, à des années-lumière les unes des autres, sans aucune interaction, pour l’éternité.

Hypothèse 2

La deuxième hypothèse est connue sous le nom de Big Rip, ce qui indique « big rip ». Dans cette situation, la matière noire accélère son expansion afin de « déchirer » la réalité. S’il se dilate, l’univers observable se rétrécit, ce qui entraîne une dissolution des forces fondamentales qui maintiennent les systèmes, tels que notre système solaire, les galaxies, les étoiles et les autres étoiles, ensemble.

Par conséquent, cette réduction entraînerait une division de toutes sortes de matière en atomes et des atomes en particules encore plus petites. La dernière victime de toute cette division serait le tissu de l’espace-temps.

Les scientifiques qui soutiennent cette hypothèse pensent que, si cela se produit, l’univers a encore 22 milliards d’années de vie. Ceux qui s’y opposent disent que ce scénario est peu probable, car il implique des paramètres qui ne sont pas réalistes.

Hypothèse 3

Ici, contrairement à l’hypothèse précédente, dans laquelle la matière noire se dilate, la tendance est à la contraction. Une possible contraction de l’Univers, résultat d’un bras de fer entre la gravité et la matière noire, qui pourrait conduire à un effondrement en soi.

Dans ce cas, l’univers atteindrait son expansion maximale et se contracterait à nouveau, comme s’il s’agissait d’un élastique. Pour cela, la gravité devrait vaincre l’expansion et déclencher la phase de contraction.

Tout commencerait à se déplacer vers le centre à mesure que l’univers se rétrécit. Comme pour notre phase d’expansion actuelle, aucun être vivant ne serait directement affecté si cela se produisait – pas avant la fin du processus de contraction.

Si cette hypothèse devait se réaliser, les galaxies commenceraient à fusionner et les étoiles commenceraient à entrer en collision. Le plus gros problème dans ce cas est le rayonnement émis par le fond de l’Univers, à partir des résidus du Big Bang, car à mesure que les photons se rapprochent du spectre bleu, les étoiles ne pourraient plus émettre de chaleur hors de leur corps et cette situation provoquerait leur évaporation.

Finalement, tout le contenu de l’univers serait écrasé, dans un très petit espace, comme un « Big Bang inversé ». Différents scientifiques qui croient en cette hypothèse donnent des estimations différentes du moment où cette phase de contraction pourrait commencer.

Certains pensent que ce sera dans un milliard d’années, mais une étude récente indique que le début pourrait être plus proche : dans 100 millions d’années.

La phase de contraction est estimée durer un milliard d’années jusqu’à ce qu’elle atteigne l’unité du « Big Bang inversé ».

Hypothèse 4