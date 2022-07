Comment voir la pluie de météores Delta Aquarids ?

Cette période de l’année est traditionnellement la période de plus forte incidence d’étoiles filantes. C’est durant cette période, par exemple, que se produit la fameuse pluie de météores des Perséides. Cependant, elle n’est pas la seule et aujourd’hui, nous pouvons découvrir la pluie de météores Delta Aquarids.

La pluie se produit principalement entre le 28 et le 30 juillet. L’événement n’est rien de plus que la combustion de glace et de gaz gelés avec des morceaux de roche et de poussière incrustés dans des comètes. Lorsque la comète s’approche du Soleil, un phénomène de sublimation se produit puis les particules de glace sont tournées vers la Terre et transformées en gaz lorsqu’elles entrent ici. Cette combustion génère l’effet.

Comment voir la pluie de météorites

Selon In The Sky, le pic devrait en réalité se produire dans la nuit du 28 juillet et la pluie peut être aperçue vers 19h59, en ayant comme point de référence le ciel de Brasilia. La meilleure heure de visionnement est entre 23 h et 4 h du matin le 29. À titre indicatif, des applications comme Skywalk ou Sky Safari peuvent vous aider à trouver le bon côté à regarder depuis votre emplacement.

N’oubliez pas que pour pouvoir visualiser sans l’aide d’équipements, vous devez être dans une zone sans éclairage urbain et avoir également un ciel dégagé de nuages. La pluie est également relativement légère, avec environ cinq étoiles filantes par heure.

Le nom vient du Verseau (le porteur d’eau) qui est dépeint comme quelqu’un portant négligemment un pot d’eau de sorte que l’eau semble couler. La cruche d’eau est marquée par un petit triangle d’étoiles pâles, avec une quatrième étoile en son centre.

Plus tard ce mois-ci, les Alpha Capricornes culminent la même nuit que les Delta Aquarids (30 juillet) et se terminent le 15 août. Les Perséides se déroulent entre le 12 et le 13 août.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !