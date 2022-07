Un requin qui vit 400 ans apparaît à près de 7 000 km de son habitat

Un requin qui habite normalement les eaux glaciales de l’Arctique, survivant jusqu’à 400 ans en se nourrissant principalement de carcasses d’ours polaires, est récemment apparu dans un endroit inattendu : un récif au Belize, en Amérique centrale.

C’est la première fois qu’un requin de ce type est aperçu dans les eaux des Caraïbes occidentales au large de la deuxième barrière de corail la plus longue du monde, à plus de 7 000 km de son habitat naturel.

Le requin trouvé au Belize, dans les eaux tropicales des Caraïbes, est une espèce typique de l’Arctique. Image : Devanshi Kasana

Devanshi Kasana, doctorant au Laboratoire d’écologie et de conservation des prédateurs de l’Université internationale de Floride (FIU), travaillait avec des pêcheurs locaux pour marquer les requins tigres lorsqu’il a fait la découverte.

Après une longue nuit de chasse aux requins, le temps se rapprochait, des orages se profilaient à l’horizon, lorsque l’équipe effectua une dernière vérification de ses lignes. À la pointe n’était pas un requin tigre, mais une créature légèrement plus lente.

D’après le site Physique, l’animal avait l’air vieux et ressemblait à une pierre allongée et lisse qui avait pris vie. Son museau était émoussé et il avait de petits yeux bleus.

« Au début, j’étais sûr que c’était autre chose, comme un requin à six branchies bien connu des eaux profondes des récifs coralliens », a déclaré Kasana. « Je savais que c’était inhabituel, tout comme les pêcheurs, qui n’avaient jamais rien vu de tel au cours de toutes leurs années de pêche. »

La chercheuse a ensuite envoyé un message avec la photo de l’animal à Demian Chapman, son directeur de thèse. et directeur du Centre de recherche et de conservation des requins et des raies au Mote Marine Laboratory and Aquarium, qui l’a surprise avec la réponse : ce n’était pas un Hexanchus vitulus, le nom scientifique du requin à six branchies, mais une microcéphalie Somniosus, populairement appelé du Groenland.

Les spécialistes consultés par Chapman et Kasana ont confirmé qu’il s’agissait d’un requin du Groenland ou d’un hybride entre cette espèce et le requin dormeur du Pacifique (Somniosus pacificus).

Selon les recherches de Kasana, décrites dans un article publié dans la revue Biologie marine, la longévité de l’espèce est liée à sa lenteur de déplacement, qui ralentit sa croissance. Ces animaux, parce qu’ils vivaient dans les profondeurs, ont une très mauvaise vue, étant presque aveugles.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !