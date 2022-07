Découvrez le condominium spatial qui peut fonctionner à l’intérieur des vaisseaux SpaceX

SpaceX a des plans assez audacieux (voire mégalomane) pour ses futures missions spatiales. Bien qu’il n’y ait toujours pas de date limite pour que beaucoup d’entre eux se produisent, certains détails finissent par être révélés par des entreprises ou des universités qui ont l’intention de mener leurs projets dans l’espace avec l’aide de la société d’Elon Musk. Parmi les propositions figure un « space condo », actuellement exposé en Suisse et conçu pour s’adapter parfaitement à un vaisseau spatial SpaceX.

Le complexe résidentiel, nommé Rosenberg Space Habitat (RSH), est fabriqué avec des matériaux de pointe et est la plus haute structure en polymère 3D au monde. Le projet vient de l’Institut auf dem Rosenberg.

La copropriété mesure environ sept mètres de haut et compte trois étages qui servent à des fins différentes : le rez-de-chaussée est exclusivement destiné à la recherche, car il abrite un laboratoire ; les deuxième et troisième étages offrent un espace de vie et de loisirs.

Les concepteurs ont pensé à absolument tout, y compris la compagnie des animaux de compagnie. Pour rendre l’expérience encore plus réaliste, ils ont même installé un robot « chien », Spot de Boston Dynamics, créé pour aider dans divers secteurs comme l’industrie, la construction et même dans les magasins.

Co-créé par des étudiants de Rosenberg et

SAGA Space Architects avec des matériaux durables pour s’adapter intentionnellement à l’intérieur de la fusée Starship de SpaceX, Rosenberg Space Habitat est la plus haute structure en polymère imprimée en 3D au monde, mesurant 23 pieds de haut

« Le Rosenberg Space Habitat est à la pointe de la technologie en matière d’habitats spatiaux analogiques. Il a été développé en un temps record, des esquisses initiales à l’habitat final entièrement fonctionnel en quelques mois seulement », a déclaré Sebastian Frederiksen, fondateur de SAGA Space Architects. « De plus, c’est un excellent exemple de la façon dont travailler avec l’espace extra-atmosphérique repousse également les limites de la technologie et de l’architecture ici sur Terre, car il s’agit de la « maison » en plastique imprimée en 3D la plus haute au monde. Ce n’est que le début de l’habitat, et maintenant la recherche et l’éducation commencent. J’espère que nous en apprendrons beaucoup sur la vie sur la Lune.

La structure est actuellement installée dans le Future Park de l’Institut Auf Dem Rosenberg en Suisse et permettra aux étudiants de l’institut d’apprendre ce qu’il faut aux humains pour survivre dans l’espace. De plus, les étudiants doivent être capables de tester des outils matériels et logiciels pour comprendre les changements de surface d’autres planètes, comme Mars, et ainsi apprendre à vivre dessus.

