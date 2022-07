La Russie dit à la NASA de rester sur l’ISS jusqu’en 2028

Après avoir annoncé qu’elle quitterait la Station spatiale internationale (ISS) après 2024, la Russie semble avoir mieux expliqué son idée. C’est du moins ce que l’agence spatiale du pays, Roscosmos, a rapporté à la NASA. Les deux se partagent pratiquement le fonctionnement de l’ISS (bien que d’autres agences, comme l’européenne, y travaillent également) et travailler ensemble est essentiel pour le maintien des opérations.

Selon l’agence de presse Reuters, la chef des opérations de la NASA, Kathy Lueders, a été informée par les Russes que le pays aimerait garder des astronautes sur l’ISS jusqu’à ce que sa propre station soit prête. tel que rapporté par Apparence numériqueles opérations de l’unité entièrement russe dans l’espace devraient commencer en 2028.

Par ailleurs, Lueders a expliqué que jusqu’à présent, rien n’indique que le travail conjoint des deux agences sur l’ISS sera arrêté. « Nous n’avons aucune indication, à aucun niveau de travail, d’un quelconque changement », a-t-il expliqué à l’agence.

Il est bien vrai que 2028 est pratiquement l’année de coupure pour l’ISS. Selon la NASA elle-même, la durée d’utilisation de la station est jusqu’en 2030 et après cela, elle devrait être complètement retirée. L’accord actuel entre les deux agences est valable jusqu’en 2024, les Américains voulant le prolonger jusqu’en 2030 précisément et, apparemment, les Russes seulement jusqu’en 2028.

Yuri Borisov, le nouveau patron de Roscosmos, l’agence spatiale russe, a révélé mardi que le pays avait bel et bien décidé de quitter l’ISS, mais malgré la déclaration sévère et la validité actuelle de l’accord, il n’a pas garanti de date pour celui-ci. sortir. « La décision de quitter la station après 2024 a été prise », a-t-il déclaré. C’est-à-dire que les nouvelles informations ne réfutent pas nécessairement Borisov, bien qu’elles mettent une puce derrière l’oreille des délais russes.

La Station spatiale internationale est photographiée depuis une fenêtre à bord du SpaceX Crew Dragon Endeavour, lors d’un survol autour du laboratoire orbital qui a eu lieu après son désamarrage du port spatial du module Harmony le 8 novembre 2021. Image : Johnson Space Center – NASA

Division entre la Russie et les États-Unis sur l’ISS

Il est courant de dire que l’ISS a un « côté russe » et un « côté américain » (même si la réalité est un peu plus complexe), et les astronautes des deux pays sont une présence constante dans les équipages qui se relaient en orbite tous les six mois.

De plus, la structure ISS elle-même garantit la coopération entre ses membres. Le « côté russe » s’appuie sur les panneaux solaires du « côté américain » pour l’électricité, et ceux-ci dépendent des Russes pour maintenir la station « en place ».

En effet, même à plus de 400 km de la surface, il existe encore des frottements entre la station et l’atmosphère terrestre, ce qui entraîne une réduction constante de la vitesse et de l’altitude du laboratoire orbital. Des manœuvres périodiques sont donc nécessaires pour compenser cette « chute », réalisée à l’aide des propulseurs des engins spatiaux russes qui visitent régulièrement la station.

Même en croyant que la Russie ne quitterait pas le programme, certaines alternatives sont testées. En juin, un engin spatial nord-américain Northrop Grumman Cygnus, qui était connecté à la station après avoir laissé une charge utile pour l’équipage, a effectué pour la première fois une manœuvre d’impulsion opérationnelle, dans le but de tester cette capacité fonctionnelle jusque-là effectuée uniquement par le Progress gélules de Russie.

De plus, alors que les véhicules Dragon de SpaceX n’ont pas de propulseurs orientés pour effectuer une telle manœuvre, Lueders a déclaré que la société envisageait d’inclure cette « capacité supplémentaire » dans ses nacelles de fret.

Selon Lueders, la NASA ne considérerait ces capacités que comme des « flexibilités opérationnelles ». Cependant, si l’agence disposait d’un moyen indépendant de renforcer la station et d’effectuer des manœuvres d’évitement des débris, les États-Unis seraient probablement en mesure de gérer la station sans le partenariat russe.

Il s’avère que, comme le souligne Ars Technica, personne à la NASA ne voudrait vraiment que cela se produise. Et l’un des principaux points de cette résistance, selon Lueders, est que la relation de collaboration entre les pays membres de l’ISS représente un symbole important pour la coopération humaine dans un monde plein de conflits.

« ISS est un partenariat international qui a été créé avec des installations communes, ce qui en fait un programme incroyable. C’est un endroit où nous vivons et opérons dans l’espace, pacifiquement », a-t-elle déclaré. « Et je pense vraiment que c’est un bon message pour nous, qui opérons pacifiquement et en toute sécurité maintenant et qui vont de l’avant. Si le partenariat est rompu [devido às tensões geopolíticas]ce serait bien triste ».

