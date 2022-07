Le plus gros diamant rose depuis 300 ans découvert en Afrique

Un groupe de mineurs travaillant en Angola, un pays situé en Afrique australe, a découvert un énorme diamant rose qui pourrait être la plus grosse pierre de ce type trouvée au cours des 300 dernières années.

On estime qu’il pèse 170 carats, ce qui le rend à peine plus petit que le diamant Daria-i-Noor de 182 carats, le plus gros diamant rose du monde, qui fait désormais partie des Gemmes nationales iraniennes du Trésor des Joyaux nationaux, situé à la Banque centrale d’Iran.

La pierre a été nommée « Lulo Rose », en référence à la mine de Lulo, dans le nord-est de l’Angola, où elle a été trouvée, selon un communiqué du Lucapa Diamond Companyqui gère cette mine de diamants et une autre dans le pays.

Depuis 2015, le projet minier de Lulo a découvert 27 diamants pesant plus de 100 carats, dont le plus gros jamais trouvé en Angola : le « Pedra de 4 de Fevereiro » de 404 carats, qui s’est vendu pour 16 millions de dollars US en 2016 (environ 83 millions de R$, au prix actuel).

Les diamants se forment profondément sous terre – à environ 100 miles ou plus sous la surface de la Terre – lorsque les dépôts de carbone sont exposés à une chaleur extrême de l’intérieur de la planète.