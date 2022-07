La Russie veut avoir sa propre station spatiale d’ici 2028

Après avoir annoncé qu’elle quitterait la Station spatiale internationale (ISS) après 2024, la Russie a maintenant révélé son intention de construire sa propre station, la station de service orbitale russe (ROSS), qui, selon Roscosmos, devrait entrer en service en 2028.

Dans une interview mardi dernier (26), le directeur de vol du segment russe de l’ISS, Vladimir Solovyov, a déclaré que « nous devons décider quoi faire à l’avenir, et déjà commencer à travailler sur des programmes habités qui seront mis en œuvre après cela période. ».

Selon les informations de Roscomos, la construction de la première phase de l’avant-poste ROSS comprendrait un nouveau navire de ravitaillement et un nouveau véhicule de transport et devrait commencer en 2028. La deuxième phase du projet comporterait deux autres grands modules, dont le démarrage est prévu. en 2030.

L’espoir de Solovyov est que la station sera utilisée comme un outil de soutien pour les cosmonautes se préparant à voyager dans l’espace vers la Lune ou Mars. De plus, une fois prête, la station pourra être le théâtre de plusieurs expériences scientifiques, un secteur qui, selon le directeur, fait face à des limites sur l’ISS.

Parmi les expériences possibles prévues, celles liées à la physique des rayons cosmiques, à la technologie spatiale, à la science des matériaux spatiaux (y compris les nanotechnologies) et aux robots se distinguent.

Selon Vladimir, les cosmonautes ne resteront pas longtemps au ROSS. L’intention est que des visites ponctuelles de la base soient effectuées, pendant quelques mois de l’année, dans le but de développer la recherche. Cette mesure sert principalement à atténuer les dépenses, car fournir des ressources de base telles que la nourriture, l’approvisionnement en eau et en oxygène coûte assez cher.

Projet de station de service orbitale russe (ROSS) (Image : Roscosmos)

Le départ de la Russie de l’ISS

Yuri Borisov, le nouveau patron de Roscosmos, l’agence spatiale russe, a révélé que le pays avait bel et bien décidé de quitter la Station spatiale internationale (ISS), confirmant les menaces proférées plus tôt en réponse aux sanctions appliquées par les États-Unis après l’invasion de l’Ukraine. Selon lui, la participation russe au programme de collaboration se termine fin 2024.

« La décision de quitter la station après 2024 a été prise », a déclaré le vice-Premier ministre, qui a été nommé pour diriger Roscosmos après le départ de Dmitri Rogozine il y a environ deux semaines.

Selon l’agence de presse Reuters, la NASA a déclaré qu’elle n’avait pas encore été officiellement communiquée. « Rien d’officiel pour le moment », a déclaré Robyn Gatens, directrice du programme de station spatiale de l’agence américaine. «Nous venons littéralement de voir cela aussi. Nous n’avons rien reçu d’officiel.

Dès que l’invasion de l’Ukraine a été ordonnée par Vladimir Poutine, le Apparence numérique a contacté la NASA pour connaître les impacts du conflit sur les opérations du laboratoire orbital, construit et entretenu par un consortium de 15 pays, dont les États-Unis et la Russie sont les membres les plus importants. A l’époque, l’agence affirmait que « tout reste comme d’habitude ».

Via : Space.com

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !