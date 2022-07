Une ligne de trous dans le fond de l’océan intrigue la communauté scientifique

La plongée qui a fait la capture a atteint des profondeurs de 2,74 km, tout en visitant le sommet d’un volcan sous-marin au nord des Açores, un archipel découvert et peuplé par les Portugais au début du XVe siècle.

Selon la NOAA, son équipe a tenté en vain d’examiner les cavités de l’intérieur à l’aide des outils du véhicule télécommandé. « Il n’était pas non plus évident que les trous étaient connectés sous la surface des sédiments », lit-on dans le communiqué de l’institution.

Une autre perspective de la série de trous observés lors de la plongée 04 de la deuxième expédition Voyage to the Ridge 2022 montre les élévations environnantes qui indiquent qu’ils ont été fouillés. Image : NOAA Ocean Exploration/Voyage vers la crête 2022

En consultation avec l’opinion publique via les réseaux sociaux, l’organisation a reçu plusieurs suppositions. « Nous avons une variété de réponses, allant des extraterrestres à une espèce inconnue de crabe, au gaz s’élevant de l’intérieur profond de la mer et bien plus encore. »

Compte tenu de la profondeur de l’endroit où les marques ont été trouvées, l’implication humaine est hautement improbable. « Ces trous sont probablement d’origine biologique », estiment les chercheurs de la NOAA. « Ils auraient pu être fabriqués par l’appendice alimentaire d’un gros animal. »

La découverte montre à quel point on sait peu de choses sur la région – une vaste chaîne de montagnes inexplorée qui se cache profondément sous la surface de l’océan Atlantique, connue sous le nom de chaîne de montagnes médio-atlantique (MAR).

« S’étendant sur 16 000 km impressionnants, MAR est la plus longue chaîne de montagnes du monde et l’une des caractéristiques géologiques les plus importantes de la Terre », lit-on sur la page de la mission Voyage to the Ridge 2022. , une grande partie reste inconnue.

Selon vous, que pourraient bien être ces mystérieux trous en enfilade au fond de l’Atlantique ?

