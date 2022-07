La sonde Juno capture de superbes images de tempêtes au pôle nord de Jupiter

Quelques semaines avant de commencer son mouvement rétrograde dans le ciel, Jupiter a de nouveau été « visitée » par le vaisseau spatial Juno de la NASA, qui a capturé des images impressionnantes, publiées par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de l’agence mardi dernier (26).

Vue d’artiste du vaisseau spatial Juno survolant Jupiter. Image : Merlin74 –

Acronyme de « JUpitter Nonpolaire auriculaire Orbiter » (quelque chose comme Jupiter’s Near Polar Orbiter, en traduction libre), le vaisseau spatial est composé de neuf instruments scientifiques, dédiés à l’étude de la composition de la planète, de sa distribution de masse, de l’atmosphère, des champs gravitationnels et magnétiques et des régions polaires de la magnétosphère Jupitérien (ou Jovien).

Il a été lancé le 5 août 2011, atteignant l’orbite de Jupiter cinq ans plus tard, et depuis lors, il a fait le tour de la planète à 0,17 km/s, effectuant une révolution tous les 53 jours. Au cours de son voyage, la sonde effectue quelques approches maximales, atteignant environ 5 000 km, occasions au cours desquelles elle enregistre des images de plus en plus surprenantes de la géante gazeuse.

La 43e approche, le 5 de ce mois, a fourni des images qui ressemblent à de véritables peintures de tourbillons causés par de puissantes tempêtes autour du pôle nord de la planète. Les enregistrements ont été effectués lorsque le vaisseau spatial se trouvait à environ 25 000 km de sa cible d’étude.