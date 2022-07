Aujourd’hui, c’est le jour du dépassement 2022 : nous avons pillé toutes les ressources durables, une Terre ne nous suffit pas

A ce jour, l’homme a déjà consommé toutes les ressources durables que notre planète peut régénérer dans le courant de 2022. Il nous faudrait 1,75 terres.

Aujourd’hui, jeudi 28 juillet, c’est le jour du dépassement 2022, ou la date symbolique (spécifique à chaque année) qui représente le moment où l’humanité a consommé toutes les ressources et services écologiques que la Terre peut régénérer en un an. En termes simples, à partir de maintenant et jusqu’à la fin de l’année, tout ce que nous prélèverons sur la nature sera mal payé, ce qui a des conséquences dramatiques sur la détention et la disponibilité future de ces ressources. « Pendant les 156 jours restants, notre consommation de ressources renouvelables consistera à ronger le capital naturel de la planète », a déclaré le Dr Laetitia Mailhes de Global Footprint Network, l’organisme de recherche qui s’occupe de l’informatique, lors d’une conférence de presse. Pour donner un exemple pratique, l’homme prend plus de poisson que le nouveau-né capable de remplacer la prise ; ce faisant, nous épuiserons à l’avenir de précieux stocks de poissons et condamnerons des dizaines, voire des centaines, de millions de personnes à la famine.

La surpêche n’est qu’un des nombreux symboles de la journée Overshoot, qui prend en compte toute ressource liée à la biocapacité de la planète, qui est précisément la quantité de « dons » que la Terre peut régénérer année après année, pas seulement pour l’homme, mais aussi pour tous les autres organismes vivants. Le calcul du Global Foodprint Network tient compte de l’impact anthropique depuis le début des années 1970, obtenu selon la même méthode mais en tenant compte (bien sûr) des variables qui changent selon notre approche consumériste.

Comme le montre le graphique ci-dessus, à quelques exceptions près, le jour du dépassement se produit avec une avance toujours plus grande. Si au début des années 70 il tombait vers la fin décembre – nous n’avions donc que quelques jours de « dette » avec la Terre -, aujourd’hui nous sommes arrivés fin juillet, soit plus de 5 mois de dette. Pour faire une comparaison, si auparavant une seule Terre suffisait pour tous, il faudrait aujourd’hui 1,75 terres pour répondre aux demandes de toute l’humanité sans surexploiter la planète, donc en utilisant les ressources de manière durable. Il est intéressant de noter qu’en 2020 le jour du dépassement est tombé fin août, contrairement aux dates constamment en avance. La raison en est la pandémie de COVID-19, qui, au début de 2020, a bloqué la consommation et les émissions qui épuisent les ressources de la Terre en raison de graves blocages pour endiguer le coronavirus. La crise économique de 2008 a également eu un impact.

Le message fondamental de cette date symbolique est que si nous continuons à piller, brûler, polluer, détruire et altérer les systèmes écologiques qui nous donnent les fruits de la Terre, tôt ou tard nous ne pourrons plus subvenir à nos besoins, avec des conséquences catastrophiques pour l’ensemble de l’humanité… « Au total, plus de la moitié de la biocapacité de la planète sert à nourrir l’humanité », expliquent les experts, ajoutant qu' »une grande partie de la nourriture et des matières premières sert à nourrir les animaux et les animaux que nous consommons ensuite », a-t-il précisé Pierre Cannet. du WWF France. L’agriculture joue un rôle important dans la déforestation, la perte de biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’eau douce, explique l’expert. Autant de facteurs qui érodent le patrimoine naturel renouvelable de la planète.

Le jour du dépassement se déroule parallèlement aux effets du changement climatique, mais il est évident que ces derniers influencent considérablement la date sur le calendrier du premier. Et quand la facture arrivera, ce sera peut-être la fin de notre civilisation, comme le suggèrent certains érudits. Il est intéressant de noter que la journée de dépassement du 28 juillet fait référence au chiffre global, une moyenne qui tient compte de l’impact de tous les pays. Mais bien sûr, certains pillent beaucoup plus les ressources naturelles que d’autres, il y a donc une date précise pour chaque nation. L’Italie, par exemple, a consommé les ressources durables de la Terre dès le 22 mai. D’ici la fin de l’année, nous aurons donc passé plus de 6 mois en « rouge », avec tout ce que cela implique en termes de conséquences écologiques, climatiques et de disponibilité des ressources futures.