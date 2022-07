SpaceX déclare que la réglementation 5G pourrait nuire à Internet de Starlink

La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis veut promouvoir un changement réglementaire concernant la fréquence 12 GHz, la bande dans laquelle les satellites Starlink offrent leurs services Internet à plus de 400 000 utilisateurs aux États-Unis, selon les données de SpaceX.

L’intention de la commission est de permettre l’utilisation de cette fréquence pour une large utilisation. Le fournisseur de réseau Dish a déjà manifesté son intérêt à utiliser cette même bande pour mettre en place son nouveau réseau 5G et transmettre le signal TV.

SpaceX affirme que le fait de passer le changement nuira au signal Starlink et aux autres utilisateurs de la bande 12 GHz. L’entreprise tente de plusieurs manières d’empêcher une éventuelle décision favorable au changement. En plus de soumettre des documents à la FCC, elle a également envoyé des e-mails aux clients de Starlink pour les alerter de la situation.

Pour le directeur principal de SpaceX, David Goldman, la mesure mettrait fin aux services fournis aux clients de cette fréquence et rendrait la piste inutilisable. Selon des études menées par SpaceX lui-même, les utilisateurs auraient des interférences environ 80% du temps avec l’ouverture de la bande 12GHz à la 5G.

D’autre part, une coalition (5Gfor12GHz) formée de groupes intéressés à approuver la mesure réglementaire, a déclaré que les chiffres présentés faisaient partie d’une campagne de désinformation promue par SpaceX concernant la 5G.

Selon 5Gfor12GHz, le PDG et propriétaire de SpaceX, Elon Musk, utilise régulièrement des tactiques qui favorisent la désinformation et c’est encore un autre récit anti-5G promulgué par le milliardaire. Par ailleurs, l’entité souligne les dommages que cette attitude cause aux consommateurs américains et à la souveraineté américaine dans la fourniture de services de pointe.

Via : Space.com

