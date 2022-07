Une veste portée sur la Lune bat un record de valeur aux enchères

Combien avez-vous payé pour une veste? Eh bien, quelqu’un a payé plus de 2 millions de dollars pour un, mais il y a une raison particulière : c’était la veste que Buzz Aldrin, l’un des astronautes d’Apollo 11, portait lors du premier atterrissage humain sur la Lune.

En conséquence, la veste de l’astronaute, qui s’est vendue 2 772 500 $ US, est devenue le souvenir de l’espace le plus cher (vêtements, objets ou articles dont la valeur est en mémoire) jamais vendu aux enchères. L’ancien détenteur du record était également sur Apollo 11, le Robbins Medallion, qui a volé avec nul autre que Neil Armstrong, le premier homme à marcher sur la Lune.

La deuxième pièce principale utilisée dans la vente aux enchères n’a pas eu autant de chance que l’élégante veste spatiale et s’est vendue moins cher que prévu. « Buzz Aldrin : American Icon », le stylo utilisé par l’astronaute en mission, a été vendu pour « seulement » 650 000 US$, bien loin des 1 million US$ attendus par la société qui a tenu l’enchère. Malgré cela, cela devrait probablement en faire le stylo d’occasion le plus cher de l’histoire.