Une nouvelle technique aide à détecter les exoplanètes autour d’étoiles binaires exotiques

Une équipe de recherche composée de scientifiques du Mexique, des États-Unis et des Émirats arabes unis a découvert une nouvelle technique innovante pour les observations astronomiques. Leur étude, récemment publiée dans la revue Avis mensuels de la Royal Astronomical Societypeut aider les astronomes à détecter des exoplanètes en orbite autour de systèmes stellaires binaires exotiques appelés variables cataclysmiques.

Dans les variables cataclysmiques, une étoile orbite autour d’une autre si près qu’elle aspire de la matière. Image : Jurik Peter –

De tels systèmes comprennent deux étoiles qui orbitent si près l’une de l’autre que le plus grand corps transfère de la masse à son plus petit compagnon. Le matériau forme un disque d’accrétion mince et brillant avant d’être aspiré dans l’étoile réceptrice. Cependant, lorsqu’un troisième corps, comme une planète, orbite autour de la paire d’étoiles, il peut perturber le flux de cette matière et altérer la luminosité du disque. La nouvelle méthode de détection des exoplanètes repose sur cette perturbation.

« Notre travail a prouvé qu’un troisième corps peut perturber une variable cataclysmique de telle manière qu’il peut induire des changements de luminosité dans le système », a déclaré l’auteur principal Carlos Chávez, chercheur à l’Université autonome de Nuevo León au Mexique, dans un communiqué. . . « Ces perturbations pourraient expliquer à la fois les très longues périodes observées – entre 42 et 265 jours – et l’ampleur de ces changements de luminosité. »