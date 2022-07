Les roches de Mars recevront des marquages ​​au laser, selon la NASA

Le rover Perseverance fait son long et solitaire travail de récolte et d’analyse des roches du sol martien. Cependant, ce n’est pas le but ultime de la mission, qui devrait ramener les roches sur Terre dans une opération audacieuse au cours de la prochaine décennie. Afin de ne pas manquer les cibles sélectionnées, la NASA a annoncé que le robot utilisera le laser pour effectuer des marquages.

Selon l’agence, la première lettre à tirer sera le « L », dans une sorte de test utilisant la fonction Supercam présente dans les robots, 125 tirs laser seront effectués par fosse. Si l’expérience réussit, la NASA sera prête à utiliser la procédure et à marquer les futurs échantillons.

La nouveauté sera d’une grande aide pour l’équipe de la Return Sample Science Team, le groupe chargé de veiller à ce que les échantillons soient prélevés dans des conditions appropriées pour optimiser la valeur scientifique du matériau à son arrivée sur Terre.

L’un des collaborateurs de cette entreprise sur la planète rouge est le professeur au Massachusetts Institute of Technology (IMT), Ben Weiss, dont la spécialité est le paléomagnétisme. Zone d’étude qui observe l’influence du champ magnétique terrestre sur le magnétisme des pierres terrestres.

Mars a un champ magnétique très faible, une situation qui implique directement l’observation d’échantillons arrivés sur Terre. L’analyse de ce matériel aidera la communauté scientifique à combler les lacunes dans les connaissances sur le sujet.

Image : Photographie de Mars prise avec la SuperCam du rover Persévérance. Crédits : NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/IRAP

Les rovers sont déjà sur Mars

Le rover Persévérance est déjà sur Mars pour collecter des échantillons de roche de la planète rouge. Cependant, selon un article publié dans le Apparence numériquele matériau devrait mettre un peu plus de temps à atteindre la Terre.

La NASA a les rovers Curiosity et Perseverance sur Mars, qui parcourent différentes régions de la planète rouge à la recherche de signes de vie ancienne. Parmi ceux-ci, le Perseverance semble être le plus prometteur, bien qu’il soit le plus récent : le rover, qui a à peu près la taille d’une voiture populaire, parcourt le soi-disant Jezero Crater, une zone désertique de plus de 40 kilomètres. (km) d’une étendue qui, il y a des milliards d’années, abritait un immense lac et un delta fluvial.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !