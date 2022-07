Découvrez le design de la capsule futuriste qui vise à emmener les touristes dans l’espace

Le tourisme spatial progresse à un rythme lent. Pour l’instant, il y a déjà eu quelques sorties spécifiques au tourisme dans l’atmosphère, comme Blue Origin. Cependant, cela est extrêmement coûteux et encore assez limité. En y réfléchissant, une entreprise prévoit d’utiliser des ballons pour des visites dans l’espace et le plan audacieux a gagné plus de détails ce mercredi (27), y compris le look de la capsule.

Space Perspective utilise des ballons géants pour accomplir l’exploit. Le design de la capsule Neptune, assez futuriste, a été dévoilé. Il est sphérique avec une vue panoramique à 360 degrés qui permet une observation de tous les côtés. L’engin arborera également un « cône anti-éclaboussures » exclusif à sa base, conçu pour rendre vos atterrissages en mer plus fluides et plus sûrs.