« C’est mieux que ce à quoi je m’attendais », dit un Brésilien qui a travaillé chez James Webb à propos des premières images du télescope

La diffusion des premières images du télescope spatial James Webb a été un moment historique pour l’astronomie. Les astronomes et les passionnés de tous les coins du monde ont été stupéfaits par les photos qui ne sont que la pointe de l’iceberg de ce dont cet appareil puissant est capable. Si ceux de l’extérieur ont été touchés, pouvez-vous imaginer qui est directement impliqué dans le projet ? O Apparence numérique a interviewé Christopher Willmer, un astronome brésilien qui a travaillé sur le développement de James Webb.

Willmer est diplômé en astronomie de l’Université fédérale de Rio de Janeiro et travaille chez James Webb pour développer la caméra infrarouge proche (NIRCam) et MIRI (Mid-InfraRed Instrument), les dispositifs infrarouges du plus grand télescope spatial jamais produit. L’astronome dit qu’il a travaillé pendant plus d’une décennie dans le développement de la ressource et continue aujourd’hui à travailler sur la sélection des données avec le télescope déjà en fonctionnement.

« C’est mieux que ce à quoi nous nous attendions », a-t-il déclaré lorsqu’il a été interrogé sur les images publiées. L’astronome dit qu’il a vu les photos avec tout le monde et que seule une petite partie de l’équipe a eu un accès rapide aux images. Le résultat, il garantit qu’il est supérieur à ce qui était imaginé pour une première vague de diffusion, mais que le télescope peut faire plus que cela.

Christopher Willmer, astronome brésilien qui a travaillé sur le développement de James Webb (Image : Reproduction/Netcost-Security)

À quoi s’attendre du télescope

L’un des aspects les plus impressionnants de James Webb est précisément son potentiel non découvert. C’est le coeur de la mission. Willmer explique que, malgré des objectifs définis, le plus intéressant est peut-être justement que nous n’avons pas beaucoup d’idée de ce que montrera le télescope pendant son temps de fonctionnement. « Tous ces télescopes finissent par révolutionner les connaissances des gens car quand vous les construisez vous avez une vision de ce qui peut être fait et en observant vous allez acquérir de nouvelles connaissances », déclare-t-il.

Le télescope spatial James Webb est le successeur spirituel de Hubble, le télescope le plus célèbre et le plus ancien que l’humanité ait emporté dans l’espace. C’est aussi le projet le plus cher de l’histoire de la NASA, coûtant plus de 10 milliards de dollars et impliquant des agences spatiales du monde entier.

Même la capacité de James Webb à rester actif n’était pas entièrement connue avant le lancement. Selon Willmer et la NASA elle-même, le temps de travail prévu pour le télescope est d’environ 20 ans, soit deux fois plus longtemps que prévu initialement. Cela était principalement dû à l’amélioration des technologies et au lancement parfait, qui permet d’économiser du carburant.

« Au départ, il serait limité par le carburant pour atteindre l’orbite, mais plusieurs optimisations ont été faites au fil du temps qui ont réduit le poids de l’équipement qui irait sur la fusée et cela a permis d’ajouter plus de carburant et avec le lancement parfait, nous avions une valeur grande consommation de carburant et cela nous permet d’avoir plus de temps en orbite », explique-t-il.

La nébuleuse Eta Carinae (également appelée nébuleuse Carina), remplie d’étoiles jeunes et en formation, a été l’une des premières cibles scientifiques du télescope spatial James Webb, sorti la semaine dernière. Image : NASA/Divulgation

Emploi chez James Webb

Willmer a travaillé spécifiquement sur le développement de NIRCam, une caméra capable de détecter la lumière à des longueurs d’onde allant de la limite de la lumière visible (0,6 micromètre) aux ondes infrarouges courtes (5 micromètres) et le MIRI (Mid-InfraRed Instrument), une caméra et un spectromètre combinaison qui analyse la lumière infrarouge à moyenne et grande longueur, entre 5 et 27 micromètres. Ceux-ci font partie des principaux instruments du télescope et ont déjà participé aux images diffusées lors de la première vague.

NIRCam et MIRI sont tous deux équipés de coronographes, utilisés pour bloquer la lumière directe d’une étoile afin que la lumière de sa couronne et les objets moins brillants à proximité puissent être étudiés. Selon l’agence, le télescope spatial peut enregistrer des images jusqu’à 13 milliards d’années-lumière grâce à sa technologie infrarouge.

L’astronome dit avoir été impressionné par la taille du télescope lors de l’assemblage. « Pendant que nous assemblions l’électronique, les gens assemblaient les miroirs et l’échelle de taille était impressionnante », a-t-il expliqué. « Maintenant, nous réduisons les données, voyons la meilleure façon d’effectuer le traitement, afin que nous puissions commencer l’analyse », a-t-il ajouté.

Montage de James Webb (Image : NASA)

Willmer termine en demandant aux astronomes et passionnés brésiliens de vérifier les données de James Webb publiées sur les plateformes de la NASA. « Une chose que les Brésiliens doivent savoir, c’est qu’une grande partie de ces données sont publiques et que les Brésiliens peuvent analyser ces informations qui seront publiées sur le site Web de la NASA. C’est encore au début, mais beaucoup sortiront », explique-t-il.

