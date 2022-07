La NASA découvre l’origine d’un minéral rare trouvé sur Mars par le rover Curiosity

En juillet 2015, le rover Curiosity de la NASA a découvert un quartz minéral rare dans la région de Gale Crater sur Mars. Maintenant, la découverte a finalement été expliquée par l’agence, après une enquête intense menée par trois instituts de recherche.

Le rover Curiosity de la NASA a foré ce trou pour collecter des échantillons de matériaux d’une cible rocheuse appelée « Buckskin » le 30 juillet 2015, lorsqu’il a trouvé un minéral extrêmement rare appelé tridymite. Image : NASA/JPL-Caltech/MSSS

Les scientifiques planétaires de l’Université Rice, du Johnson Space Center (NASA) et du California Institute of Technology (CalTech) pensent que le morceau concentré de tridymite a été craché par un volcan et est tombé dans le cratère il y a environ 1 milliard d’années, alors qu’il serait encore plein d’eau.

Extrêmement rare sur Terre, la tridymite est un type de quartz – une forme de silice – généré à des températures extrêmes et à de basses pressions, et la façon dont elle est arrivée dans l’ancien lit du lac a déconcerté les chercheurs au cours des sept dernières années.

« La découverte de tridymite dans une roche de boue dans le cratère Gale est l’une des observations les plus surprenantes que le rover Curiosity ait faites en 10 ans d’exploration de Mars », a déclaré Kirsten Siebach, professeur à l’Université Rice, dans un communiqué. « Ce minéral est généralement associé à des systèmes volcaniques formés de quartz, d’explosifs et évolués sur Terre, mais nous l’avons trouvé au fond d’un ancien lac sur Mars, où la plupart des volcans sont très primitifs. »

Pour résoudre ce mystère, l’équipe a analysé des informations sur la formation de tridymites sur Terre. Ils ont également examiné des modèles de volcanisme sur Mars et ses matériaux volcaniques, ainsi que des preuves sédimentaires recueillies dans le cratère Gale, où le rover Curiosity a atterri en août 2012.

Cela a permis le développement d’un nouveau scénario, qui suggère que le magma martien est resté plus longtemps que d’habitude dans une chambre sous un volcan, permettant une cristallisation fractionnée et fournissant la concentration de silicium de la lave.

Une éruption massive a ensuite craché des cendres contenant ce silicium supplémentaire sous forme de tridymite dans le lac qui deviendrait plus tard Gale Crater et ses rivières environnantes.

Les cendres volcaniques ont été brisées par l’eau de l’ancien lac, ce qui a également aidé à trier les minéraux qu’il contenait. Cela aurait concentré la tridymite, conformément à la découverte de Curiosity en 2016.

Le scénario présenté par les chercheurs permettrait également d’expliquer d’autres aspects de l’échantillon, comme ses silicates opalins et ses concentrations réduites en oxyde d’aluminium.

