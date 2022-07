Découvrez comment le télescope James Webb révélera les trous noirs supermassifs de l’univers

Bien qu’il s’agisse de l’observatoire spatial le plus moderne de tous les temps, même le télescope James Webb n’est pas capable de voir directement les trous noirs supermassifs, mais cela ne indique pas que les astronomes ne peuvent pas utiliser leurs données pour mieux comprendre ces géants cosmiques mystérieux et affamés.

Selon la NASA, Webb pourra observer ces structures indirectement – ​​et le fait déjà, en fait. Dans l’une des premières images captées par l’observatoire, on voit le Quintette galactique de Stephan, un amas galactique situé dans la constellation de Pégase. Les astronomes y voient un trou noir supermassif – ou plutôt la lumière émise par la matière qui se réchauffe et tombe à l’intérieur.

Le Galaxy Quintet de Stephan vu par les instruments NIRCam et MIRI du télescope spatial James Webb. Image : NASA, ESA, ASC, STScI

« L’image que nous avons montrée du Quintette de Stephan est magnifique, et elle dit tellement de choses sur une seule photo », a déclaré John Mather du Goddard Space Flight Center de la NASA, scientifique principal du programme pour le télescope spatial James Webb (JWST), lors d’une conférence de presse. presse tenue la semaine dernière par le Comité de la recherche spatiale (COSPAR), créé lors du Conseil international de la science de 1958.

Selon le Space Telescope Science Institute (STScI) de la NASA, le trou noir identifié sur l’image, également appelé noyau galactique actif pour sa position au cœur de la galaxie NGC 7319, fait environ 24 millions de fois la masse du Soleil.

Selon Space.com, l’image combine des photos prises à la fois par la caméra infrarouge proche (NIRCam) et l’instrument infrarouge moyen (MIRI). Ces instruments capturent non seulement des photographies, mais assemblent également ce que les scientifiques appellent des cubes de données, qui intègrent l’imagerie et l’analyse spectrale, une technique qui identifie la quantité de lumière d’une longueur d’onde donnée provenant d’une source.