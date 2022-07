Les images montrent le tir d’essai du propulseur de fusée SLS ; Regardez

Northrop Grumman, une société engagée par la NASA pour développer les propulseurs de fusée pour la mission lunaire Artemis, a publié de superbes images d’un test effectué avec le propulseur d’assistance au vol, qui alimentera le système de lancement spatial (SLS) et la capsule Orion.

Le test du propulseur Promontory dans l’Utah a généré environ 1,6 million de livres de poussée.

L’expérience a permis aux ingénieurs de changer le système d’allumage du moteur, d’ajouter de nouveaux matériaux et un système de contrôle électronique des vecteurs d’impulsions, et de collecter les données de 300 canaux qui seront utilisées pour les boosters du programme BOLE (Booster Obsolescence and Life Extension). .

Regardez la vidéo de test, disponible sur la chaîne Northrop Grumann :

L’intention est que les propulseurs BOLE soient construits avec des segments restants du lancement annulé du véhicule Omega. Northrop a l’intention d’achever les structures de renforcement BOLE plus tard en octobre, pour effectuer le premier lancement d’essai en 2024.

Le Flight Support Booster-2, la structure testée dans la vidéo, est le plus gros moteur-fusée au monde. Il mesure 47 mètres de long et est composé de segments de propulseurs. Bien que cela n’en ait pas l’air, les propulseurs latéraux de la fusée représentent 75% de la poussée de lancement initiale.

Le contrat entre la NASA et Northrop Grumann a coûté environ 3,19 milliards de dollars. Le programme Artemis est une initiative à long terme de la NASA, qui vise non seulement à ramener l’homme sur la Lune, mais aussi à lui fournir les outils nécessaires pour établir une base complète sur notre satellite. Ainsi, à l’avenir, la Lune servira d’arrêt très utile dans l’objectif d’amener la présence humaine sur Mars.

Via : NewAtlas

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !