Un astéroïde plus grand qu’un immeuble de 60 étages s’approche de la Terre

Bientôt, un astéroïde de plus de 120 mètres de large devrait passer près de la Terre. En réalité, cette proximité n’est qu’à une échelle astronomique, puisque selon la NASA, le 29 juillet 2016 le CZ31 devrait être à plus de 2 millions de kilomètres de nous, soit sept fois la distance moyenne que notre planète se trouve de la lune.

C’est-à-dire qu’il n’y a aucun risque de collision. En fait, cet astéroïde nous a rendu visite à quelques reprises dans le passé, et il nous rendra visite à nouveau dans le futur. Cependant, selon le Centre d’étude des objets géocroiseurs (CNEOS), c’est le moment où l’astéroïde a été le plus proche de nous au cours des 100 dernières années. Selon les données, la dernière fois qu’il s’est trouvé à une distance similaire à celle actuelle, c’était exactement en 1922, également le 29 juillet. Cependant, ils ont fait plusieurs autres apparitions au cours de cette période, comme en 2015 et 2010.

Astéroïde près de la Terre

(Photo : NASA)

La vitesse relative de l’astéroïde par rapport à la Terre est de 15,45 kilomètres par heure et il est classé comme un Apollon. Les astéroïdes de classe Apollo sont un groupe dont les orbites sont situées près de la Terre. 2016 CZ31 a une période orbitale d’environ 630 jours. Cette année, l’astéroïde apparaîtra le plus brillant le 28 juillet. Il effectuera sa prochaine approche de la Terre le 22 juillet 2041.

Comme son nom l’indique, il a été découvert en 2016, plus précisément le 5 février, et n’est pas considéré comme dangereux, du moins pour l’instant.

