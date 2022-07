La fusion européenne tente d’être une épine dans le pied de Starlink d’Elon Musk

La société française Eutelsat Communications a accepté d’acquérir le britannique OneWeb Global, dans le cadre d’une fusion qui combinerait les flottes de satellites Internet des sociétés pour créer une plus grande concurrence pour Starlink d’Elon Musk.

La fusion valorise OneWeb à 3,4 milliards de dollars, selon un communiqué conjoint des deux sociétés. Avant la fusion, Eutelsat détenait déjà environ 24 % de OneWeb, le gouvernement britannique en détenant 19 % supplémentaires. Après la conclusion de l’accord, la participation du gouvernement dans la société tombera à 11%, maintenant une « part spéciale » qui offre à Londres certaines garanties de sécurité nationale.

Lorsque la fusion sera achevée, les deux géants européens des satellites combineront leurs flottes, qui comprennent les 36 satellites en orbite géostationnaire d’Eutelsat, aux 428 satellites en orbite terrestre basse déjà utilisés par OneWeb.

Les satellites géostationnaires orbitent plus haut au-dessus de la surface de la Terre, le long de l’équateur, se déplaçant à un rythme plus lent que les satellites en orbite terrestre basse, mais offrant une plus grande zone de couverture.

D’autre part, les satellites en orbite terrestre basse ont leurs circulations plus près de la surface de la Terre, à un rythme plus rapide. Ainsi, ils couvrent une zone plus petite que les satellites géostationnaires et ont besoin de plusieurs autres satellites connectés pour être utilisés en communication.

En annonçant la fusion, les sociétés ont déclaré que la combinaison de la flotte permettra au réseau de bénéficier de la flotte de satellites géostationnaires à haute capacité, en plus de la connectivité rapide des satellites en orbite terrestre basse.

L’annonce indique que cette combinaison de flotte « crée la solution idéale pour répondre à un éventail encore plus large de besoins des clients, élargissant ainsi le marché ».

En ce qui concerne la concurrence post-fusion, Starlink, propriété du milliardaire Elon Musk, est exploité par SpaceX et dispose d’une flotte de 2 900 satellites en orbite terrestre basse, tandis que Jeff Bezos est également entré dans cette mêlée pour le marché des satellites Internet, avec le projet Kuiper, de Amazon.com.

Via le Wall Street Journal.

