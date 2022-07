Des images satellites montrent le plus grand feu de forêt de l’année en Californie

Selon l’Agence France Presse, plus de 2 500 pompiers sont à pied d’œuvre pour combattre l’incendie. Le vent a contribué à propager les flammes, même s’il n’était pas si intense, et les habitants sont contraints de quitter leurs maisons au fur et à mesure que l’incendie progresse. La sécheresse, qui est traditionnelle dans l’État, rend difficile pour les autorités d’essayer de contenir les flammes.

(Image : Copernicus/Sentinel Hub/Pierre Markuse)

Le « Oak Fire », comme il a été nommé, est le plus grand feu de forêt cette année en Californie. « Les vents sont assez légers et typiques pour cette période de l’année, mais l’Oak Fire a quand même réussi à devenir incontrôlable en raison de l’extrême sécheresse de la végétation à assez long terme et des conditions chaudes à long terme », a déclaré la NASA à propos des photos. .

(Image : NOAA)

«Il sèche bien au-delà des niveaux historiquement observés et augmente considérablement l’inflammabilité de paysages entiers. Cela conduit à des incendies plus graves qui ont tendance à brûler plus fort, à se propager plus rapidement et à causer plus de dégâts que les incendies de moindre intensité.

