La Terre aurait pu connaître le même sort que Mars s’il n’y avait pas eu un détail

Bien qu’étant la planète du système solaire avec les caractéristiques les plus proches de la Terre, Mars est encore loin d’être comme notre planète et cela ressort clairement de l’absence totale de vie (au moins en surface). Mais comment la Terre a-t-elle échappé à devenir une planète désertique comme nos voisins ? Un article indique quelques réponses possibles à cela.

La parution de Communication Nature indique comment la Terre est devenue une planète capable d’abriter la vie, telle que nous la connaissons, et comment s’est produit le développement d’autres planètes du système solaire. La réponse au fait de ne pas être comme Mars semble être dans le champ magnétique.

Certains chercheurs affirment que Mars avait autrefois un champ magnétique, mais, au fil des ans, le champ a disparu et a laissé la planète vulnérable aux éléments de l’espace, tels que le vent solaire, aux conséquences de surface, telles que l’absence d’océans.

L’une des principales raisons pour lesquelles la Terre est comme elle est, c’est qu’elle est au centre de la planète. C’est parce que le noyau de la Terre et le champ magnétique de la planète sont étroitement corrélés. Le champ magnétique terrestre est généré à travers le noyau externe, où se trouve le fer à l’état liquide, générant du courant électrique et favorisant un phénomène appelé géodynamo qui produit effectivement le champ.

Rappelez-vous que la Terre est composée de couches : la croûte, où il y a de la vie ; le manteau, la couche la plus épaisse de la planète ; le noyau externe fondu ; et le noyau interne solide. Comprendre la dynamique et la croissance du noyau interne et du champ magnétique a des implications importantes, non seulement pour démêler le passé de la Terre et prédire son avenir, mais aussi pour comprendre comment d’autres planètes pourraient former des boucliers magnétiques et générer les conditions nécessaires pour abriter la vie.

Il est encore trop tôt pour déterminer si le différentiel terrestre est le champ magnétique.

On ne sait toujours pas si l’absence de champ magnétique sur Terre aurait un effet aussi dévastateur que sur Mars. Le chercheur de Rochester, John Tarduno, soupçonne que la planète serait très différente de ce qu’elle est : « La Terre aurait certainement perdu beaucoup plus d’eau si le champ magnétique terrestre ne s’était pas régénéré. La planète serait bien plus sèche et bien différente de ce qu’elle est aujourd’hui.

Les recherches menées soulignent l’importance de l’existence d’un champ magnétique capable de protéger les reliefs de la planète et, qui sait, d’abriter la vie.

Dans un article déjà publié, le Apparence numérique mis en évidence une autre étude Communication Nature qui souligne l’incapacité de Mars à maintenir de l’eau liquide à sa surface, grâce à la très fine atmosphère créée avec la fin du champ magnétique de la planète rouge il y a des milliards d’années.

Via : Phys.org

