Les araignées mortes sont transformées en « nécrobots » ; comprendre

Un article paru ce lundi (25) dans la revue scientifique Sciences avancées décrit une étude menée par des chercheurs de la Rice University, une institution de recherche renommée située à Houston, au Texas, qui peut être considérée comme « macabre » par certains. Ils ont transformé des araignées mortes en « nécrobots », des attrapeurs mécaniques semblables à ces fameuses grues que l’on trouve sur les machines à capturer les peluches.

Des scientifiques transforment une araignée morte en une sorte de micro-grue. Image: Laboratoire d’innovation de Preston – Université Rice

L’idée de transformer des araignées mortes en grues robotisées est venue de l’observation des pattes des animaux, qui, selon les auteurs de l’article, peuvent tenir fermement et en douceur des objets volumineux, délicats et irréguliers sans les casser.

En collaboration avec l’ingénieur en mécanique Daniel Preston, l’étudiante en génie mécanique Faye Yap et ses collègues ont découvert un moyen de faire se dérouler les pattes d’une araignée-loup morte et de s’y accrocher aux objets.

Bien qu’elles n’aient pas de muscles d’extension, les araignées bougent leurs pattes par pression hydraulique. Ils ont une chambre prosome – ou céphalothorax – qui, lorsqu’elle se contracte, envoie du liquide corporel interne à leurs jambes, les obligeant à s’étendre.

Ensuite, l’équipe a inséré une aiguille dans le céphalothorax du cadavre de l’araignée et a créé un joint autour de la pointe de l’aiguille avec de la superglue. Une légère bouffée d’air à travers la seringue était suffisante pour activer les pattes de l’animal, atteignant une amplitude de mouvement complète en moins d’une seconde.

« Nous avons pris l’araignée et y avons mis l’aiguille sans savoir ce qui allait se passer », explique Yap dans une vidéo publiée par Rice. « Nous avions une estimation de l’endroit où nous voulions mettre l’aiguille. Et quand nous l’avons fait, cela a fonctionné la première fois, dès le départ. Je ne sais même pas comment décrire ce moment.

L’équipe a réussi à faire en sorte que l’araignée morte saisisse une petite balle et a utilisé cette expérience pour déterminer une force de préhension maximale de 0,35 millilitre. Ils ont ensuite démontré qu’ils utilisaient ce nécrobot pour ramasser des objets délicats et électroniques, dont un petit composant d’un grille-pain électrique et un morceau de mousse de polyuréthane.

Ensuite, les scientifiques ont démontré que l’araignée morte pouvait aussi supporter le poids d’une autre araignée de même taille.