Le poisson zèbre est capable de régénérer les cellules cardiaques

Le curieux poisson zèbre est capable de régénérer les cellules cardiaques, indique une nouvelle étude publiée dans Génétique naturelle. Auparavant, la capacité de l’animal à régénérer le tissu de la rétine des yeux était déjà connue. Maintenant, cependant, il a été révélé que ce mécanisme peut être utilisé pour un organe vital dans le corps du poisson.

Le biologiste et l’un des auteurs de la recherche, Jan Philipp Junker, est allé chercher à comprendre comment ce petit poisson parvient à accomplir ce grand exploit. Alors que les humains, lorsqu’ils sont affectés par une blessure cardiaque, perdent de la densité musculaire dans la région touchée et remplacent ce tissu perdu par du tissu conjonctif (communément appelé fibrose), ce qui affaiblit le cœur qu’auparavant ; le poisson zèbre, est capable de reconstituer 20% de la taille de son cœur jusqu’à deux mois après la lésion cardiaque.

Ce que cette nouvelle étude suggère, c’est que les fibroblastes (cellules qui forment le tissu de la fibrose) sont les moteurs du processus de régénération du poisson zèbre, car ils produisent des protéines qui agissent comme des signaux de réparation.

Selon le biologiste, les cellules affectées du poisson ont été isolées pour extraire des informations génomiques et détecter celles qui étaient encore actives dans les tissus endommagés. Avec cela, il a été découvert que trois types de fibroblastes activés, qui favorisent la croissance du tissu conjonctif, pénètrent temporairement dans le tissu.

Lorsque les chercheurs ont « réduit au silence » ces gènes chez le poisson zèbre, son cœur ne pouvait plus se régénérer.

Des recherches antérieures sur le poisson zèbre ont montré que les macrophages (cellules immunitaires) réagissent rapidement aux crises cardiaques et sont nécessaires à la régénération du cœur. Une autre découverte faite à partir de cette étude est liée à l’épicarde (tissu externe du cœur), qui agit également comme un centre de régénération.

Un autre auteur de l’étude, son collègue biologiste Bastiaan Spanjaar, déclare que « la régénération du cœur est un processus complexe qui est influencé par de nombreuses choses différentes ».

Bien que le séquençage cellulaire soit largement utilisé et fournisse de nombreux détails sur l’activité cellulaire, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour valider les résultats de l’étude dans d’autres organismes modèles. On ne sait toujours pas si les mêmes mécanismes que les fibroblastes se retrouvent chez les mammifères tels que les humains et les souris.

Cette découverte fait partie des efforts prometteurs de la médecine régénérative, qui vise à remplacer ou à réparer les cœurs endommagés grâce à la thérapie cellulaire, basée sur des médicaments qui imitent les molécules présentes dans le poisson zèbre.

Entre autres efforts, des chirurgiens plus tôt cette année ont implanté pour la première fois un cœur de porc sur un patient humain (malheureusement, le patient est décédé deux mois après l’intervention).

En mai, des cellules humaines ont également été identifiées pour aider le cœur à récupérer après une crise cardiaque. En juin, des scientifiques guérissent un cœur de souris d’une crise cardiaque grâce à une technique d’ARN messager, qui envoie des instructions génétiques aux cellules du muscle cardiaque pour qu’elles se réparent.

Au fil du temps, et en trouvant des résultats plus robustes et représentatifs pour les humains, des études comme celles-ci peuvent aider à prévenir les événements cardiaques ultérieurs qui deviennent plus dangereux après la première attaque.

Via : Alerte scientifique