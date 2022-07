Une tempête solaire pourrait provoquer une collision de satellites en orbite

O Apparence numérique a récemment révélé que «l’effet de traînée» accru des tempêtes solaires peut accélérer la chute de certains satellites à l’automne. Cependant, ce n’est pas la seule conséquence que ce phénomène peut apporter aux objets qui sont en orbite, les experts s’inquiètent du risque élevé de collisions de satellites entre eux ou même avec des débris.

Le réseau de surveillance spatiale des États-Unis (SSN) suit actuellement environ 20 000 objets en orbite terrestre basse (une région de l’espace à une altitude de 1 000 km). Certains de ces éléments sont des satellites opérationnels, mais la plupart sont des engins spatiaux non opérationnels, des pièces de fusée et des débris générés lors de collisions.

Les spécialistes du SSN utilisent des radars pour surveiller et suivre l’emplacement de ces objets et projeter leurs trajectoires dans le futur. Lorsque deux objets, par exemple un débris spatial et un satellite, se rapprochent dangereusement l’un de l’autre, un opérateur de satellite reçoit un avertissement. Dans certains cas, ils effectuent des manœuvres d’évitement pour éviter une chute ou une collision.

Cependant, il existe des situations imprévisibles, car il n’est pas toujours possible d’être sûr de la position dans laquelle se trouvent ces objets et cette imprévisibilité augmente lors des tempêtes solaires.

Les gaz présents dans la thermosphère terrestre (couche supérieure de l’atmosphère, située entre 100 et 600 km) évoluent. À ces altitudes, ils interagissent avec les particules émises par le Soleil, par le biais des éjections de masse coronale (CME), c’est-à-dire de grandes éruptions de plasma magnétisé provenant de l’atmosphère solaire. Ces interactions entraînent les gaz plus denses, qui se trouvent à des altitudes plus basses, jusqu’à l’endroit où se trouvent les satellites. Ce changement soudain provoque une traînée plus forte, qui modifie la vitesse de ces objets et les dirige vers la Terre.

Dans une déclaration à Space.com, le coordinateur du programme du Centre de prévision météorologique spatiale (SWPC) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Bill Murtagh, a déclaré que « lorsque nous obtenons un très grand événement et que nous voyons un réchauffement intense de l’atmosphère [superior]les satellites ne seront pas là où ils devraient être ».

Heureusement, cependant, ces tempêtes solaires super puissantes ne se produisent pas si souvent.

L’une des plus grandes préoccupations des experts est le nombre croissant de satellites et de débris spatiaux en orbite autour de la planète aujourd’hui. En effet, la prochaine grande tempête solaire pourrait laisser l’environnement de la Terre chaotique pendant plusieurs semaines.