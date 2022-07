Décision prise : la Russie annonce quand elle quittera la Station spatiale internationale

Ce mardi (26), Yuri Borisov, le nouveau chef de Roscosmos, l’agence spatiale russe, a révélé que le pays avait en effet décidé de quitter la Station spatiale internationale (ISS), confirmant les menaces proférées précédemment en réponse aux sanctions appliquées par les États-Unis après la invasion de l’Ukraine. Selon lui, la participation russe au programme collaboratif ne s’arrête pas fin 2024.

« La décision de quitter la station après 2024 a été prise », a déclaré le vice-Premier ministre, qui a été nommé pour diriger Roscosmos après le départ de Dmitri Rogozine il y a environ deux semaines.

Le vice-Premier ministre russe Yuri Borisov, nouveau chef de l’agence spatiale Roscosmos. Image : Mikhaïl Metzel/TASS

Selon l’agence de presse Reuters, la NASA a déclaré qu’elle n’avait pas encore été officiellement communiquée. « Rien d’officiel pour le moment », a déclaré Robyn Gatens, directrice du programme de station spatiale de l’agence américaine. «Nous venons littéralement de voir cela aussi. Nous n’avons rien reçu d’officiel.

Dès que l’invasion de l’Ukraine a été ordonnée par Vladimir Poutine, le Apparence numérique a contacté la NASA pour connaître les impacts du conflit sur les opérations du laboratoire orbital, construit et entretenu par un consortium de 15 pays, dont les États-Unis et la Russie sont les membres les plus importants. A l’époque, l’agence affirmait que « tout reste comme d’habitude ».

« La NASA continue de travailler avec la Roscosmos State Space Corporation et nos autres partenaires internationaux au Canada, en Europe et au Japon pour maintenir des opérations sûres et continues de la Station spatiale internationale », a déclaré Joshua A. Finch, des relations publiques de l’agence, à l’époque. .

Les conflits géopolitiques n’ont jamais interféré avec le fonctionnement de l’ISS

Quelques semaines plus tard, l’administratrice associée de la NASA pour les opérations spatiales, Kathy Lueders, a réaffirmé les intentions de l’agence de maintenir l’harmonie entre les pays, tout comme elle l’a fait dans d’autres scénarios similaires. « Nous avons déjà opéré dans ce type de situation auparavant, et les deux parties ont toujours travaillé de manière très professionnelle et comprennent à notre niveau l’importance de cette mission fantastique ».

Il est courant de dire que l’ISS a un « côté russe » et un « côté américain » (même si la réalité est un peu plus complexe), et les astronautes des deux pays sont une présence constante dans les équipages qui se relaient en orbite tous les six mois.

De plus, la structure ISS elle-même garantit la coopération entre ses membres. Le « côté russe » s’appuie sur les panneaux solaires du « côté américain » pour l’électricité, et ceux-ci dépendent des Russes pour maintenir la station « en place ».