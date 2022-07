La recherche de vie extraterrestre devrait rechercher des signes de technologie, selon une étude

Une nouvelle étude sur la recherche d’extraterrestres suggère que les chercheurs, lorsqu’ils explorent des exoplanètes, recherchent des marqueurs de technologie, tels que des lumières – tout comme celles des villes urbaines – et des émissions de gaz.

La recherche, publiée dans la revue Acta Astronautica, présente une série de résultats d’un atelier de 2020 parrainé par la NASA et le Blue Marble Space Institute of Science à Seattle.

Parmi les résultats, les auteurs ont déclaré que pendant longtemps, les scientifiques se sont concentrés sur la recherche de signaux radio pour identifier la présence d’extraterrestres dans l’espace, mais d’autres marqueurs technologiques peuvent contribuer positivement à cette recherche. La recherche indique que les lumières avec des longueurs d’onde plus courtes sont des marqueurs potentiels de la technologie et des preuves d’extraterrestres.

Marqueurs technologiques dans la recherche de la vie au-delà de la Terre

La conclusion est que : si des extraterrestres espionnaient la Terre la nuit, ils seraient capables de déduire la présence d’activité humaine à partir des lumières de la ville, qui sont relativement concentrées dans ces spots urbains.

Un autre point important à souligner comme marqueur est la production de dioxyde d’azote (NO2), un gaz atmosphérique qui peut également être produit par des moyens artificiels, en tant que sous-produit de la civilisation industrielle.

Selon l’étude, « la production de dioxyde d’azote sur Terre comprend aujourd’hui à la fois des sources biogéniques et anthropiques. Cependant, la quantité de gaz généré par l’homme est égale à trois fois la quantité de sources de production non humaines. La détection de niveaux élevés de dioxyde d’azote, supérieurs aux émissions non technologiques trouvées sur Terre, pourrait être un signe que la planète pourrait abriter des processus industriels actifs.

Les auteurs affirment qu’il existe déjà suffisamment de technologies et d’outils astronomiques pour identifier les marqueurs technologiques déjà disponibles dans l’espace. Cependant, il faudra un effort de toute la communauté pour commencer à chercher », indique l’étude.

De plus, bien que le financement soit un facteur limitant, les auteurs défendent, au vu d’une éventuelle augmentation des dépenses dans ces recherches, que la recherche de marqueurs technologiques n’entraînera pas de surcoût dans les missions, puisque les techniques, dans certains cas, peuvent être inclus dans la justification scientifique des projets. Pourtant, il existe des institutions publiques et privées qui ont montré un intérêt croissant pour la chasse aux marqueurs technologiques.

