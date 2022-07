Des débris de fusées chinoises pourraient entrer en collision avec la Terre et personne ne sait où ils tomberont

Une fois de plus, la Chine a procédé au lancement d’une fusée Longue Marche 5B sans contrôler la chute des débris. Si vous suivez l’histoire récente de la fusée, la mission de dimanche pourrait faire face à une entrée chaotique sur Terre.

La fusée a décollé de Wenchang, dans la province de Hainan, transportant le Wentian, un module de laboratoire expérimental à énergie solaire qui constituera l’une des dernières parties de Tiangong, la station spatiale chinoise qui devrait servir de réponse du pays à l’International Station spatiale (ISS).

Le gros problème avec le Long March 5B est son poids, sa taille et sa conception, qui rendent difficile la rentrée des modules sur Terre. Pesant 837 500 kilogrammes et mesurant plus de 53 mètres de haut, la fusée a quitté son étage vide de 23 tonnes en orbite terrestre. Dans les prochains jours, cette étape devrait tomber sur notre planète et personne ne sait exactement où.