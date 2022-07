Comme une vague : Hubble attrape la « mer turquoise » dans le Grand Nuage de Magellan

Une mer cristalline et turquoise, digne des plus beaux paysages des Caraïbes, a été capturée dans le ciel par le télescope Hubble à 163 000 années-lumière de la Terre. Capturée en 2014 mais publiée seulement récemment, l’image montre l’éblouissante nébuleuse de la Tarentule, située dans le Grand Nuage de Magellan, l’une des galaxies les plus proches de la Voie lactée.

« Le télescope spatial Hubble a scruté cette galaxie à plusieurs reprises, libérant des images époustouflantes de nuages ​​de gaz tourbillonnants et d’étoiles scintillantes », ont écrit des responsables de la NASA dans un communiqué.

Ondes turquoises typiquement caribéennes repérées dans la nébuleuse de la Tarentule, située dans le Grand Nuage de Magellan. Image : ESA/Hubble et NASA/Josh Barrington

Cependant, « dans la plupart des images du Grand Nuage de Magellan, la couleur est complètement différente de ce que l’on voit ici », indique le communiqué. « Pour cette image, les chercheurs ont remplacé le filtre R habituel, qui sélectionne la lumière rouge, et l’ont remplacé par un filtre qui vous permet de voir à travers la lumière proche infrarouge. Dans les images traditionnelles, l’hydrogène gazeux apparaît rose parce qu’il brille plus rouge. Ici, cependant, d’autres raies d’émission moins proéminentes dominent dans les filtres bleu et vert.

Selon la NASA, la photo a été prise dans le cadre d’une initiative appelée Pure Archive Parallel Project (APPP), qui comprend plus de 1 000 images prises par la Wide Field and Planetry Camera 2 et d’autres instruments scientifiques du télescope Hubble.

Selon l’agence, ces données peuvent être utilisées pour étudier un large éventail de caractéristiques et d’effets astronomiques, notamment la lentille gravitationnelle, les ciseaux cosmiques, les étoiles de masse variable et les galaxies lointaines. « Les informations peuvent également être utilisées pour compléter les observations collectées à d’autres longueurs d’onde afin de peindre une vue encore plus détaillée du cosmos », indique le communiqué.

