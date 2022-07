Arrêté pour meurtre, clame son innocence et poursuit Chicago pour utilisation abusive de l’IA dans des enquêtes

Une action en justice déposée aux États-Unis jeudi dernier (21) afirme que le système judiciaire de Chicago a abusé de la technologie de l’intelligence artificielle (IA) pour détecter des coups de feu « non fiables », et que la police n’a pas donné suite à d’autres pistes dans l’enquête sur une personne âgée de la municipalité. accusé d’avoir tué un voisin.

Selon l’agence de presse Presse associéeles procureurs ont utilisé l’audio capturé par un réseau de capteurs installés par la société de détection de coups de feu ShotSpotter comme seule preuve lorsqu’ils ont accusé Michael Williams d’avoir prétendument tiré sur l’homme depuis l’intérieur de sa voiture, un crime qui a eu lieu en 2020. Il a passé près d’un an en détention.

Centre d’analyse des incidents de la société de surveillance policière et de sécurité Shotspotter. Image : Shotspotter

Le procès intenté par Williams et le groupe de défense des droits de l’homme Centre de justice MacArthurde la Northwestern University Law School, demande une indemnisation à la ville pour angoisse mentale, perte de revenus et frais juridiques pour l’homme de 65 ans, qui a déclaré qu’il souffrait toujours d’un tremblement de la main qui s’était développé en prison.

« Même si je suis maintenant considéré comme libre, je ne pense pas que je serai jamais libre de penser à ce qu’ils ont fait et à l’impact que cela a sur moi en ce moment, comme me serrer la main », a déclaré Williams. « Je retourne constamment à cet endroit. Je ne peux tout simplement pas me calmer. »

Les lieux d’installation des capteurs suscitent des soupçons de racisme

ShotSpotter n’est pas nommé en tant que défendeur dans le document de 103 pages, bien que le procès fasse valoir que la technologie basée sur l’algorithme de la société est défectueuse. La poursuite afirme également que la décision de la ville de placer la plupart de ses capteurs de détection de coups de feu dans des quartiers à prédominance noire et latino est discriminatoire sur le plan racial.

Interrogé sur le commentaire, le service juridique de la ville, qui représente la police dans ces affaires, a déclaré qu’il n’avait pas encore été assigné à comparaître au sujet de la plainte.

La police de la troisième plus grande ville des États-Unis a déjà fait l’éloge du système ShotSpotter, affirmant qu’il amène les agents sur les lieux de la fusillade beaucoup plus rapidement que lorsque quelqu’un est censé appeler le 911 (l’équivalent du 190 au Brésil). Il a également signalé que les taux de criminalité – et non l’origine ethnique des résidents – sont ce qui détermine où la technologie est déployée.

Dans un communiqué, ShotSpotter a déclaré que les preuves recueillies et ses témoins experts avaient été admis dans 200 affaires judiciaires dans 20 États, survivant à des dizaines de contestations de preuves.

La société a décrit son système comme « hautement sécurisé, avec un taux de précision global de 97% pour les détections en temps réel de tous les clients » et que l’efficacité de la technologie avait été testée par une institution d’examen technologique.

Selon son site Web, ShotSpotter est « un leader des solutions technologiques de police de précision qui aident à arrêter la violence armée en utilisant des capteurs, des algorithmes et l’IA pour classer 14 millions de sons dans sa base de données propriétaire comme des coups de feu ou autre chose ».

La poursuite indique que les enquêteurs « ont placé une confiance aveugle dans les preuves de ShotSpotter qu’ils savaient ou auraient dû savoir n’étaient pas fiables » pour accuser Williams d’avoir tué Safarian Herring, 25 ans. Le dossier afirme que les enquêteurs ont utilisé le matériel d’une manière qui allait au-delà de son utilisation prévue.

La police et les procureurs n’ont jamais établi de raison pour laquelle Williams a tiré sur Herring, n’ont jamais trouvé de témoins de la fusillade et n’ont jamais trouvé d’arme ou de preuve matérielle liant Williams au meurtre, selon le procès.

« Les officiers accusés se sont livrés à une vision tunnel pour cibler M. Williams, l’arrêtant pour meurtre au premier degré, sans cause probable », lit-on dans la poursuite.

Si Williams gagne, Chicago devra peut-être arrêter toutes les activités de ShotSpotter, faisant de l’affaire un point de basculement dans le déploiement de la police assistée par l’IA.

