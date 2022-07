Dinosaure le plus célèbre de l’histoire en « crise d’identité » : après tout, combien d’espèces de tyrannosaures y avait-il ?

Cependant, la proposition de reclassification a frappé la communauté paléontologique comme un astéroïde, déclenchant d’intenses débats. Lundi, une autre équipe de chercheurs a lancé le premier contre-argument revu par des pairs.

« Les preuves n’étaient pas convaincantes et devaient être résolues car la recherche sur le T. Rex va bien au-delà de la science et de la sphère publique », a déclaré Thomas Carr, paléontologue au Carthage College aux États-Unis et premier auteur de la réfutation, qui a été publiée dans le Journal scientifique La biologie de l’évolution. « Il serait déraisonnable de laisser le public penser que l’hypothèse multi-espèces était un fait. »

L’équipe dirigée par Carr n’a aucun doute sur la souveraineté du théropode carnivore géant. « Le Tyrannosaurus rex reste le seul vrai roi des dinosaures », a déclaré le co-auteur Steve Brusatte, paléontologue à l’Université d’Edimbourg en Ecosse.

Un moulage d’un squelette de T-Rex exposé à l’extérieur du musée de paléontologie de l’Université de Californie à Berkeley. L’original, un squelette presque complet découvert en 1990 dans les terres arides de l’est du Montana, se trouve au Rocky Mountain Museum à Bozeman, Montana. Crédit : Keegan Houser, UC Berkeley

Selon Carr, Brusatte et les cinq autres auteurs de la nouvelle étude, l’argument multispécifique tyrannosaure « il était basé sur un échantillon comparatif limité, des mesures non comparables et des techniques statistiques inadéquates. »

Toute cette lutte vient de la difficulté d’étudier les animaux préhistoriques, car il n’y a aucun enregistrement de l’ADN de ces créatures, ce qui rend les lignes entre une espèce fossile et une autre très confuses. Les paléontologues examinent ensuite différentes caractéristiques, telles que la taille et la forme d’un os particulier.

Cependant, les fossiles peuvent être trompeurs, car l’usure souterraine peut déformer les os. A cela s’ajoute le fait que les différences sexuelles, les blessures, les maladies et les variations naturelles sculptent le squelette tout au long de la vie de l’animal.

Ainsi, les auteurs du nouvel article ont revisité les données originales de T. Rex et ont également ajouté des mesures de 112 espèces d’oiseaux, qui sont des « dinosaures vivants », en plus de quatre dinosaures théropodes non aviaires.

« L’étude de mars a affirmé que la variation des spécimens de T. Rex était si élevée qu’ils appartenaient probablement à plusieurs espèces étroitement liées aux dinosaures mangeurs de viande géants. Mais cette affirmation était basée sur un très petit échantillon comparatif », a déclaré le co-auteur principal James Napoli, chercheur doctorant au Musée américain d’histoire naturelle. « En comparaison avec les données de centaines d’oiseaux vivants, nous avons constaté que le Tyrannosaurus rex est moins variable que la plupart des dinosaures théropodes. Cette ligne de preuve pour plusieurs espèces proposées ne tient pas.