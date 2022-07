Hépatite mystérieuse chez les enfants, la cause la plus probable est la co-infection de deux virus

Hépatite aiguë chez l’enfant, ce que l’on sait : les dernières actualités

Deux équipes de recherche britanniques ont déterminé que la cause la plus probable de la mystérieuse hépatite aiguë chez les enfants est la co-infection de deux virus. Voici lesquels.

Les cas d’hépatite et de jaunisse inexpliqués qui ont touché de nombreux enfants ces derniers mois ont finalement un coupable, ou plutôt deux : un adénovirus, dont on parle beaucoup depuis le début de cette mystérieuse épidémie ; et un virus adéno-associé 2 (AAV2), qui a été identifié dans 96 % des échantillons biologiques de chiots affectés. Deux études britanniques indépendantes et parallèles sont arrivées à la même conclusion, un fait qui, bien qu’il n’ait pas encore été évalué par des pairs, rend le résultat encore plus fiable et significatif. Les experts pensent que la combinaison agressive des deux agents pathogènes (une co-infection) a été favorisée par la pandémie de COVID-19, bien que la dynamique ne soit pas encore entièrement comprise. Ce qui est certain, c’est que la mystérieuse hépatite n’a été déclenchée ni par le coronavirus SARS-CoV-2 ni par le vaccin Covid.

Deux équipes de recherche dirigées par des scientifiques écossais et britanniques ont déterminé que les cas d’hépatite et de jaunisse inexpliqués chez les enfants étaient causés par une co-infection d’un adénovirus et d’un virus adéno-associé 2 (AAV2). La première des deux études a été coordonnée par le Centre for Virus Research (CVR) de l’Université de Glasgow et le Royal Hospital for Children of Glasgow, en étroite collaboration avec Public Health Scotland et l’International Severe Acute Respiratory and emergente Infections Consortium ( ISARIC ); la deuxième étude a été menée par des chercheurs du Great Ormond Street Hospital et de l’UCL Great Ormond Street Institute of Child Health (UCL GOS ICH), en collaboration avec la UK Health Security Agency. Les deux, comme indiqué, sont arrivés à la même conclusion.

Jusqu’à présent, cette épidémie d’hépatite aiguë était un véritable mystère. Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus d’un millier de cas sont survenus chez des enfants dans 35 pays depuis avril 2022. 46 ont eu besoin d’une greffe de foie et 22 sont malheureusement décédés. On a d’abord pensé que le coupable pourrait être un adénovirus, étant donné que dans de très rares cas, il peut provoquer une hépatite chez les enfants, mais une nouvelle hépatite a également été diagnostiquée chez des enfants auparavant en bonne santé, alors que l’agent pathogène affectait les patients immunodéprimés. En analysant les échantillons de nombreux enfants atteints de la mystérieuse hépatite aiguë, les deux équipes de recherche ont trouvé la présence du virus adéno-associé 2 (AAV2) chez presque tous (96 %), qui était plutôt absent chez les enfants du groupe témoin. (enfants en bonne santé). L’étude de Londres a révélé que l’AAV2 n’était que très rarement identifiable chez les enfants sans hépatite (seulement 6 sur 106). L’AAV2 n’est pas connu comme un virus pathogène, mais c’est un soi-disant « helper », qui en cas d’infection combinée peut aggraver l’agressivité du pathogène synergique, en l’occurrence l’adénovirus.

« La présence du virus AAV2 est associée à une hépatite inexpliquée chez les enfants », a déclaré le professeur Emma Thomson, experte en maladies infectieuses à l’Université de Glasgow et co-auteur de l’étude, dans un communiqué de presse. « Ce virus ne peut se répliquer qu’en présence d’un autre virus (généralement un adénovirus). L’AAV2 peut provoquer la maladie elle-même ou il peut être un biomarqueur utile d’une infection récente à adénovirus qui peut être le principal agent pathogène sous-jacent, mais qui peut être plus difficile à détecter », a-t-elle ajouté. Il reste donc encore de nombreuses questions sans réponse. Mais les scientifiques pensent qu’il est très probable que l’infection combinée de ces deux virus provoque une hépatite aiguë. Les scientifiques écossais ont également effectué des analyses génétiques, déterminant que les nourrissons présentant certaines variations du gène de l’antigène leucocytaire humain étaient plus susceptibles de courir un risque (ils n’étaient pas présents chez les enfants témoins en bonne santé).

Mais comment les deux virus généralement « inoffensifs » ont-ils pu déclencher une épidémie d’hépatite aiguë ? Selon les experts, les confinements instaurés en raison de la pandémie de COVID-19 auraient pu affaiblir le système immunitaire des plus petits, les rendant plus fragiles face aux invasions virales au moment de la réouverture, modifiant la circulation des agents pathogènes et par conséquent leur agressivité. . D’autres études sont nécessaires pour bien comprendre la dynamique de cette co-infection agressive. Les détails de la recherche écossaise « Adeno-associated virus 2 infection in children with non-AE hepatitis » ont été téléchargés sur la base de données en ligne MedrXiv en attendant l’test par les pairs et la publication dans une revue scientifique.