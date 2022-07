Les successeurs de l’ISS ne devraient pas être prêts avant que la station ne tombe dans l’océan, selon la NASA

Lors d’une réunion du Groupe consultatif sur la sécurité aérospatiale, les conseillers en sécurité de la NASA se sont dits préoccupés par le retard dans la construction des quatre stations spatiales privées qui, apparemment, ne seront pas prêtes à prendre le relais de la Station spatiale internationale (ISS) en 2030. .

Ces quatre stations spatiales font partie du programme « Commercial Low Earth Orbit Destinations », et les sociétés chargées de la conception de ces stations sont Blue Origin, Nanoracks et Northrop Gumman. Cependant, la présidente du Groupe consultatif sur la sécurité aérospatiale, Patricia Sanders, a déclaré que «[os planos] sont sur une trajectoire précaire à accomplir selon un calendrier et dans les limites des ressources projetées nécessaires pour maintenir la présence de la NASA LEO.

Bien qu’elle ait externalisé la construction des stations spatiales, la NASA ne les abandonne pas pour toujours. À l’heure actuelle, l’agence spatiale va économiser beaucoup d’argent en sous-traitant.

Selon ce qui a été déclaré par l’agence spatiale au Congrès américain, les économies projetées seront de 1,3 milliard de dollars US en 2031 et de 1,8 milliard de dollars US par an jusqu’en 2033.

Cependant, ces économies sur la station spatiale pourraient être coûteuses, compromettant la présence de la NASA en orbite terrestre basse, si une station spatiale commerciale n’est pas prête à être lancée d’ici 2030. Dans les circonstances actuelles, c’est une situation probable.

Dès 2021, le bureau de l’inspecteur général de l’agence spatiale a déclaré que les futures recherches utilisant la microgravité, capables d’informer les missions d’équipage sur la Lune, Mars et d’autres endroits, sont compromises car elles ne seront tout simplement pas prêtes avant 2030.

La période d’activité de l’ISS actuelle, lancée en 1998, prendra fin lorsqu’elle tombera dans l’océan Pacifique, vers 2030.

Par : Gizmodo