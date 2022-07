La Lune atteint son apogée et rejoint Vénus ce mardi (26); savoir observer

Si vous faites partie de ces passionnés de phénomènes astronomiques, l’aube de ce mardi (26) promet un spectacle digne d’être contemplé et photographié. Ce jour-là, la Lune, dans sa phase décroissante, et notre voisine Vénus seront en conjonction, c’est-à-dire qu’elles apparaîtront très proches dans le ciel.

Image du ciel nocturne ce mardi (26), au moment où le duo Lune et Vénus entame son ascension. Image : Stellarium

Au Brésil, la conjonction sera visible à partir de 5h02 (GMT), atteignant une altitude de 16° au-dessus de l’horizon nord-est, dans la constellation des Gémeaux, avant de disparaître de la vue à l’aube vers 6h21.

Vénus est la deuxième planète la plus proche du Soleil et l’une des plus importantes du ciel nocturne en raison de sa luminosité intense (qui n’est surpassée que par notre Astro Rei et la Lune elle-même).