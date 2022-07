De nouvelles observations par HiRISE (High-Resolution Imaging Experience), un instrument à bord du Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA, ont abouti à une superbe image 3D d’une région de Mars appelée Gamboa Crater, qui est prise par des dunes de sable.

Selon l’agence spatiale américaine, le site mesure un peu moins d’un kilomètre de long et est couvert de crêtes sinueuses et de dômes de sable individuels, séparés jusqu’à dix mètres.

Les formations plus grandes, plus brillantes et plus ou moins parallèles sont appelées « Transverse Wind Bridges » (TAR) et sont bordées de sable plus grossier. Dans l’image artificiellement colorée (afin que les scientifiques puissent étudier les propriétés des matériaux de surface), il est possible de voir les TAR dans un bleu-vert plus prononcé que les autres zones.

Selon la NASA, cela pourrait être dû au fait que les TAR se déplacent activement sous la force du vent, nettoyant la poussière la plus sombre et la rendant plus brillante. Toutes ces différentes caractéristiques peuvent indiquer dans quelle direction le vent soufflait lorsqu’elles se sont formées.

« Pouvoir étudier cette variété de si près nous permet de voir leurs relations, de comparer et de contraster les caractéristiques pour examiner de quoi elles sont faites et comment elles se sont formées », a déclaré l’agence dans un communiqué.

Le mois dernier, le Apparence numérique a publié des images du champ de dunes de Nili Patera, également capturées par le vaisseau spatial, qui orbite autour de la planète rouge depuis 2005 et est géré par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA.

