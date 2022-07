Des images montrent une impressionnante tempête de sable en Chine

La Chine s’inquiète des astéroïdes

Préoccupé par les astéroïdes qui pourraient frapper la Terre, l’Institut de technologie de Pékin a annoncé le projet appelé China Fuyan (ou « œil composé »). L’objectif est de construire un réseau de plus de 20 grandes antennes radar pour suivre les roches spatiales qui se trouvent à 150 millions de kilomètres de notre planète – la même distance de la Terre au Soleil.

Le journal chinois Science and Technology Daily a rapporté que deux antennes ont été construites à Chongqing, dans le sud du pays asiatique, et qu’elles devraient commencer à fonctionner en septembre de cette année. Chaque antenne aura un diamètre de 25 à 30 mètres (82 à 98 pieds) et, selon les médias chinois, ce sera le système radar à plus longue portée au monde.

Le président de l’Institut de technologie de Pékin, Long Teng, a déclaré à l’agence de presse Beijing Global Times que le projet étudiera également la formation d’astéroïdes, ainsi que la possibilité de suivre les satellites et les débris sur l’orbite terrestre.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !