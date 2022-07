Un échantillon d’ADN conduit le tueur en prison après 47 ans de crime

Lundi (20), les autorités américaines ont annoncé lors d’une conférence de presse qu’elles avaient accusé et arrêté le suspect David Sinopoli, 68 ans, pour le meurtre de Lindy Sue Biechler en 1975. Cette issue n’a été possible qu’après l’analyse de l’ADN de l’accusé, prélevé sur une tasse de café.

La procureure du district du comté de Lancaster, Heather Adams, a déclaré que « très honnêtement, je ne sais pas si sans cela, nous aurions résolu l’affaire », a déclaré Adams.

La tante et l’oncle de Lindy Sue Biechler ont été les premiers à trouver la jeune fille de 19 ans morte au sol avec de multiples coups de couteau en décembre 1975.

Selon le Washington Post, à l’époque, les responsables de l’enquête sur l’affaire ont suivi des dizaines de pistes et interrogé environ 300 personnes. Même avec le groupe de travail, l’affaire s’est refroidie.

Cependant, tout a changé après une analyse ADN effectuée sur des échantillons de sous-vêtements de Biechler en 1997. La généalogiste Cece Moore, qui travaille chez Parabon NanoLabs et a aidé à résoudre des cas dans le passé, a trouvé du sperme sur les vêtements analysés de la jeune femme.

Grâce à l’analyse de l’échantillon d’ADN, associée à des recherches sur les schémas d’immigration, Moore a déterminé que le propriétaire de ce matériel génétique avait probablement des ancêtres dans une ville spécifique en Italie.

À la recherche de documents, d’archives de journaux et d’autres sources, Moore a examiné 2 300 habitants de la région qui avaient une ascendance italienne et vivaient dans la région au moment du crime. Ainsi, il a été conclu que Sinopoli était le suspect le plus probable.

Après les analyses du généalogiste, les autorités policières ont découvert que Sinopoli vivait dans le même complexe que Biechler. Ensuite, un employé a récupéré une tasse de café jetée par Sinipoli dans un aéroport, et l’ADN présent dans la tasse correspondait à celui trouvé sur les lieux du crime.

Bien que cette enquête ait été couronnée de succès en utilisant cette technique, d’autres applications de la généalogie génétique dans le domaine juridique ont été affaiblies d’un point de vue éthique.

Le cas le plus connu de son utilisation a été lorsqu’ils ont capturé le tueur en série Joseph James DeAngelo, également connu sous le nom de « Golden State Killer ». Dans ce cas, les experts ont comparé l’ADN d’une scène de crime avec du matériel génétique fourni par un parent du tueur qui avait utilisé un site Web qui stockait des informations ADN.

Via : l’octet

