Une sonde chinoise révèle de superbes photos d’une des lunes de Mars

Une photo de Phobos, la plus grande lune de Mars, a été prise par la sonde spatiale Tianwen-1de Chine, pour marquer le deuxième anniversaire de sa mission de cartographier toute la surface de la planète rouge – un objectif qu’il a récemment atteint.

La sonde a été initialement lancée le 23 juillet 2020. L’image ci-dessous a été capturée par sa caméra haute résolution, le même instrument que Tianwen-1 a utilisé pour photographier le rover chinois Zhurong, à la surface de Mars, en mai 2021. .

Une image prise par le programme spatial chinois montre la lune Phobos, la plus grande sur Mars, lors du deuxième anniversaire de la mission Tianwen-1.

Phobos est la plus grande et la plus intérieure des deux lunes de Mars – l’autre étant sa petite sœur, Deimos. Tous deux ont été découverts en 1877 par l’astronome américain Asaph Hall et ont été nommés d’après des divinités grecques : Phobos était le fils d’Ares, dieu de la guerre, et le frère jumeau de Deimos. Les deux étaient l’incarnation de la peur et de la terreur.

L’image ci-dessus n’était pas exactement « facile » à capturer : Tianwen-1 a dû changer son orientation, tout en devant attendre le bon moment entre son orbite et l’orbite de la lune – pas seulement les conditions d’éclairage qu’elles devaient être idéales, mais le satellite et la sonde devaient être relativement proches pour faciliter l’enregistrement.

La sonde Tianwen-1 et le rover Zhurong ont fait le voyage vers Mars ensemble. Le rover n’a cependant atterri à la surface de la planète rouge qu’en 2021. Actuellement, le petit rover est en mode hibernation en raison de l’hiver actuellement présent dans l’hémisphère nord de la planète rouge.

