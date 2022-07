SpaceX bat son propre record avec 32 lancements effectués en 2022

Vendredi dernier (22), une fusée Falcon 9 a transporté 46 satellites Starlink en orbite terrestre, permettant ainsi à SpaceX de battre son propre record de missions exécutées en un an, avec 32 lancements en 2022.

La fusée a quitté le Complexe 4 de la Space Force Base Vandenberg à 14 h 39 HE, propulsée par neuf moteurs Merlin 1D qui ont généré plus de 770 kg de force, emmenant le Falcon 9 à environ 310 km de la Terre, en orbite polaire.

La fusée (modèle B1071) a terminé sa quatrième mission, son premier étage revenant sur Terre peu avant trois minutes après le lancement, atterrissant en toute sécurité sur un drone SpaceX positionné à un peu moins de 650 km de Vandenberg.

Starlink est la plate-forme Internet par satellite de SpaceX, conçue pour offrir une option de connexion haut débit au World Wide Web pour les zones où le câblage en fibre optique fait défaut. Au départ, le produit n’était disponible que pour les régions éloignées, mais cela fait un moment que les grandes villes n’ont pas profité de son offre.

Au Brésil, Starlink est disponible moyennant des frais mensuels de 530 R$, à l’exclusion du coût initial de 3 000 R$ pour l’achat de l’antenne et de l’installation du matériel et des vitesses de téléchargement prometteuses entre 100 et 200 Mbps et une latence allant jusqu’à 20 millisecondes.

En janvier 2022, Elon Musk, PDG de SpaceX, a déclaré que la société prévoyait de doubler son volume de lancement par rapport à 2021. Nous sommes dans la dernière semaine de juillet et la société semble bien en avance sur cet objectif. Avec SpaceX confirmant 32 lancements, il a mené avec succès plus de missions que tous les vols effectués par d’autres pays avec des programmes spatiaux développés combinés, loin devant ses concurrents.

