Les centrales nucléaires chauffent à cause du réchauffement climatique

Les employés des centrales nucléaires de plusieurs pays signalent une baisse des performances de leurs systèmes de refroidissement, ce qui soulève des problèmes de sécurité pour ceux qui y travaillent, ainsi que pour les communautés voisines – et cela est imputé au réchauffement climatique.

Les centrales nucléaires sont généralement construites à proximité de rivières à grand volume ou d’autres grandes masses d’eau, car elles utilisent des systèmes dépendant de l’eau pour refroidir les réacteurs, produisant ainsi une énergie propre et durable.

Les centrales nucléaires comme celle de Fukushima, au Japon, sont sujettes aux dommages du réchauffement climatique car elles dépendent de grandes masses d’eau pour le refroidissement (Image : Santiherllor/)

Ces dernières semaines, cependant, les choses se sont compliquées : grâce à l’intense vague de chaleur qui a frappé l’Europe récemment, combinée aux faibles niveaux d’eau qui ont accompagné la sécheresse dans la région, des systèmes fluviaux comme le Rhône dans les Alpes suisses, ont vu leur les eaux deviennent trop chaudes, ce qui rend difficile la réduction de la température dans des réacteurs comme ceux en France – la rivière en question produit un quart de l’énergie nucléaire du pays. Si chaud, en fait, que la vie marine dans la rivière elle-même s’éteint lentement.

En conséquence, l’entreprise publique qui contrôle l’approvisionnement énergétique de la France – la Electricité de France (EDF) – a commencé à arrêter certains réacteurs refroidis par le Rhône et un autre fleuve, la Garonne, réduisant ainsi d’au moins 50 % la capacité nucléaire du pays. Des situations similaires se sont produites en 2018 et 2019.

De toutes les matrices énergétiques disponibles pour lutter contre le réchauffement climatique, le nucléaire est considéré comme le plus « gérable », étant donné qu’il apporte une plus grande fiabilité que d’autres, qui dépendent beaucoup plus du climat : l’éolien, par exemple, a des difficultés dans les régions sèches ou à faible saisons de vent.

Cependant, les centrales nucléaires ont leurs propres problèmes avec le climat : malgré toute la stigmatisation causée par les événements passés (bonjour, Tchernobyl), c’est l’un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces de produire de l’énergie – si vous pouvez vous permettre les coûts qui montent en flèche et la d’immenses structures qui sont minimalement nécessaires pour cela.

Pire encore, les rivières à plus faible débit ou aux eaux plus chaudes ne sont pas le seul problème. Les centrales nucléaires construites dans les régions côtières, par exemple, doivent encore faire face à l’élévation du niveau de la mer et à une plus grande fréquence des tempêtes – ce qui augmente le risque d’inondation de la structure, en plus de la prolifération d’algues ou de méduses dans le pipeline, conduisant à sabots sévères.

En d’autres termes : si vous avez peu d’eau, c’est un problème. Si vous avez beaucoup d’eau, c’est aussi un problème.

Il y a aussi la question de la longévité : la plupart des centrales nucléaires ont été construites entre les années 1950 et 1970, sans considérer le réchauffement climatique comme un facteur déterminant. Selon Natalie Kopytko, chercheuse à l’Université de Leeds, presque aucune centrale électrique actuelle n’a pris en compte le changement climatique dans sa construction, pariant que les modèles climatiques de l’époque se maintiendraient pendant des décennies. De toute évidence, cela ne s’est pas produit.

Heureusement, des changements sont en cours à cet égard : après la catastrophe de la centrale de Fukushima au Japon, les autorités mondiales ont commencé à concevoir de nouveaux codes de sécurité qui incluent le changement climatique dans leurs actions. Dans un rapport technique, des experts américains ont identifié des dizaines de plantes à risque d’inondation et d’inondation. Les plans de mise à niveau, cependant, ont été bloqués car les sénateurs et l’administration présidentielle républicaine à partir de 2016 et au-delà ont réclamé des coûts trop élevés.

Le sujet va et vient toujours dans les milieux techniques, et tout porte à croire que ce débat est relancé dans les discussions non seulement dans le domaine scientifique, mais aussi dans l’environnement géopolitique : ces dernières années, les présidents et autres chefs d’État et leurs ministères respectifs ont envisagé prolonger la durée de vie des installations existantes – certaines en 20 ou 30 ans – afin d’éviter l’utilisation de matrices plus nocives pour la nature, comme la combustion du charbon ou du pétrole.

Tout cela pour pouvoir compter sur les centrales nucléaires pour contenir l’avancée du réchauffement climatique, fortement démultiplié par l’utilisation d’énergies fossiles nocives pour l’atmosphère.

