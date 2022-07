La station spatiale chinoise reçoit son premier module de recherche

Comme annoncé par Apparence numérique La semaine dernière, la Chine a lancé avec succès une fusée Longue Marche 5B vers la station spatiale Tiangong dimanche dernier (24), à 16h13 (GMT). Le véhicule était chargé d’envoyer le module de recherche Wentian, qui s’est amarré au laboratoire orbital environ 13 heures après le lancement.

Représentation artistique de la station spatiale chinoise Tiangong complète, contenant les deux modules de recherche ancrés dans le module principal de Tianhe. La construction de la station devrait être achevée d’ici la fin de cette année. Image : Adrian Mann/Magazine All About Space/Future Plc

Une foule de photographes amateurs curieux et de passionnés d’astronomie ont afflué vers le centre de lancement spatial de Wenchang sur la côte nord-est de la province de Hainan pour assister à l’événement.

Selon le Global Times, bulletin du journal public People’s Daily, le module Wentian (expression chinoise pour « Search for the Heavens ») est conçu pour héberger – avec le module Mengtian (« Dreaming of the Heavens »), qui sera lancé en octobre – plus plus d’un millier d’expériences scientifiques approuvées par la China Manned Space Agency (CMSA).