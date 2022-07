Les détails de la toute première mission visant à amener des échantillons de Mars sur Terre seront bientôt révélés

La sonde Perseverance a été envoyée sur Mars en 2020 dans le but de trouver des signes de vie passée sur le sol martien. Cependant, bien que le robot ait ses propres outils pour effectuer l’analyse, un détail plus profond nécessite qu’une partie de ce matériel soit amenée sur Terre, dans une mission audacieuse qui aura plus de détails révélés mercredi prochain (27).

Nous avons déjà envoyé plusieurs sondes, robots et autres objets sur Mars. Cependant, nous n’avons jamais pu apporter quoi que ce soit à partir de là. Par conséquent, le plan est assez difficile et nécessite de nombreuses étapes, si nombreuses que, bien qu’elles soient élaborées maintenant, la mission ne devrait avoir lieu que dans 11 ans, en 2033.

Dans un communiqué, la NASA a déclaré qu’elle révélerait les détails de l’opération avec l’Agence spatiale européenne (ESA) lors d’une conférence de presse. « La campagne Mars Sample Return peut révolutionner la compréhension de Mars par l’humanité en renvoyant des échantillons scientifiquement sélectionnés pour étude à l’aide des instruments les plus sophistiqués au monde. »

« Ce partenariat stratégique avec l’ESA sera la première mission de retour d’échantillons d’une autre planète, y compris le premier lancement depuis la surface d’une autre planète. Les échantillons à restituer – actuellement collectés par Persévérance lors de son exploration du cratère Jezero, qui abrite un ancien delta fluvial – sont considérés comme la meilleure opportunité de révéler l’évolution précoce de Mars, y compris le potentiel de vie.

Prévoyez d’apporter des échantillons de Mars sur Terre

Vous pensez peut-être : si atterrir sur Mars est déjà assez difficile, décoller de là doit être encore plus difficile. Cela sera possible avec le Mars Ascent Vehicle (MAV), une fusée qui devrait être la première à décoller de la surface d’une autre planète.

La fusée, bien sûr, n’ira pas seule et transportera le Sample Retrieval Lander (SRL), le navire à deux étages qui atterrira près de l’endroit où se trouve Persévérance. De plus, un deuxième rover descendra également sur la planète rouge dans un autre module, avec pour fonction de sauver les échantillons de Persévérance.

Cependant, le MAV décollera alors de Mars et, dans l’orbite de la planète, rencontrera l’Earth Return Orbiter (ERO), de l’Agence spatiale européenne (ESA), compagnon de la mission de la NASA. L’ORE sera responsable d’amener les échantillons sur Terre et éjectera la boîte avec les pierres via le système d’entrée terrestre (EES).

Si tout se passe bien, en 2033, les objets descendront lors d’un atterrissage à grande vitesse, sans parachute, dans le désert de l’Utah, aux États-Unis. La NASA a également des sociétés externes qui aident à construire les objets nécessaires à cette mission. Lockheed Martin est responsable à la fois du module de repos et du MAV.

Dans une déclaration publiée par la NASA en avril, Jim Corliss, chef du projet, a déclaré que la mission présentait de nombreux défis. « Nous approchons de la fin de la phase conceptuelle de cette mission Mars Sample Return, et les pièces s’assemblent pour ramener à la maison les premiers échantillons d’une autre planète », a-t-il commenté.

