Les 5 insectes les plus venimeux du monde

Les insectes donnent des frissons à beaucoup d’entre nous. Les cafards, chenilles, coléoptères et autres spécimens de cette classe d’animaux suscitent généralement un sentiment immédiat de dégoût. Mais certains insectes donnent une raison de fuir qui va au-delà du simple dégoût : leurs poisons.

Dans ce texte, le Apparence numérique montre une enquête réalisée par le site Web Animal Expert avec les cinq insectes les plus venimeux au monde, où ils se trouvent et pourquoi ils sont si dangereux.

5. Abeille africaine (Apis mellifera scutellata)

La liste commence par un insecte qui, seul, ne présente pas beaucoup de risques, mais lorsqu’il est en groupe, il devient une force redoutable.

Cette sous-espèce de l’abeille commune est originaire des régions centrales et méridionales du continent africain. Son comportement est considérablement plus agressif que celui de son parent européen et il a tendance à attaquer en plus grand nombre, en plus d’injecter huit fois plus de venin à ses victimes en seulement 30 secondes. La combinaison de ces facteurs indique que l’attaque conjointe de ces insectes peut avoir des conséquences fatales pour l’homme.

L’abeille africaine a été introduite sur le continent américain en 1956 par l’agronome brésilien Warwick Estevan Kerr, qui cherchait une sous-espèce plus résistante aux maladies. Deux ans plus tard, certains individus se sont échappés accidentellement de leur colonie expérimentale et la sous-espèce s’est rapidement propagée sur le reste du continent. Aujourd’hui, 90% des abeilles trouvées au Brésil contiennent des gènes d’abeilles africaines.

4. Cantharide (Lytta vesicatoria)