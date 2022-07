La NASA annonce une mission sans précédent sur la face cachée de la Lune

Jeudi dernier (21), la NASA a annoncé qu’une équipe dirigée par la société américaine Draper transportera un ensemble de charges utiles scientifiques et technologiques vers le cratère Schrödinger, un bassin d’impact qui se trouve sur la soi-disant face cachée de la Lune. .

Selon la déclaration de l’agence, la mission Draper SERIES-2 fait partie d’un contrat commercial de services de charge utile lunaire (CLPS) de 73 millions de dollars et devrait atterrir en 2025.

Représentation artistique du module lunaire SERIES-2 de Draper, une société engagée par la NASA pour envoyer des charges utiles scientifiques et technologiques sur la Lune lors d’une mission prévue pour 2025. Image : Draper

Sur les huit contrats CLPS déjà annoncés par la NASA, c’est le premier à viser l’autre face de la Lune, réalisé jusqu’à présent par un seul pays : la Chine. Le module Chang’e 4, transportant le rover Yutu 2, est arrivé au cratère Von Kármán le 2 janvier 2019.

Comme le souligne le site Web espace.comles complexités de l’atterrissage sur la face cachée de la Lune surviennent car il s’agit d’une zone en dehors de la communication radio directe avec la Terre, ce qui indique que toutes les informations doivent être transmises à notre planète par relais satellite.

Selon la NASA, la mission de la face cachée explorera une région très différente des missions lunaires habitées du programme Artemis. Les astronautes travailleront à proximité du pôle sud, qui se trouve du côté visible de la Lune. Cela permettra une science plus complète.

« Comprendre l’activité géophysique sur la face cachée de la Lune nous donnera une compréhension plus profonde de notre système solaire et fournira des informations pour nous aider à nous préparer aux missions des astronautes Artemis sur la surface lunaire », a déclaré Joel Kearns, administrateur associé adjoint pour l’exploration. Direction des missions scientifiques de la NASA.

Le programme CLPS vise à étudier l’histoire et l’environnement de la Lune à l’aide d’atterrisseurs et de rovers développés par des entreprises privées qui amènent des expériences et des équipements sur la surface lunaire.

Selon Draper, afin de maintenir le contact avec la Terre, la société prévoit de passer un contrat avec Blue Canyon Technologies pour développer deux satellites qui seront déployés en orbite autour de la Lune peu de temps avant l’atterrissage de la mission SERIES-2.

De plus, Advanced Space, opérateur de la mission lunaire CAPSTONE (abréviation de Expérience d’exploitation et de navigation de la technologie du système de positionnement autonome Cislunar), actuellement en route vers la lune, soutiendra l’équipe dans la planification de la mission et les opérations des satellites.

Sélectionnées en 2019 et 2021, les charges utiles scientifiques lunaires de Draper comprendront trois packages pour sonder le cratère de Schrödinger. l’un d’eux est le Suite sismique de la face cachée (FSS), qui prendra deux sismomètres pour mesurer les tremblements de terre lunaires – permettant aux scientifiques de savoir à quelle fréquence le côté éloigné est touché par de petits météoroïdes.

déjà le Température intérieure lunaire et suite de matériaux (LITMS) sera chargé d’examiner comment l’intérieur de la Lune peut conduire la chaleur et l’électricité, tandis que le Expérience d’électromagnétique sur la surface lunaire (LuSEE) étudiera les propriétés électrostatiques derrière l’étrange « poussière dansante » sur la surface lunaire, en plus d’étudier comment le vent solaire, ou le flux constant de particules chargées du Soleil, interfère avec les champs magnétiques de notre satellite naturel.

