Comment éviter d’attraper la variole du singe en vacances et à quoi faire attention

Variole des singes en Italie et en Europe

L’OMS a déclaré la variole du singe une urgence sanitaire mondiale. Que faire pour minimiser le risque d’infection en vacances.

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur

Variole des singes en Italie et en Europe

Depuis que les premiers cas de monkeypox (Monkeypox) ont été diagnostiqués au Royaume-Uni début mai, les experts en maladies infectieuses ne s’attendaient certainement pas à ce que nous en arrivions à la situation actuelle, avec la déclaration d’une urgence sanitaire internationale par une partie de l’Organisation mondiale de la santé (OMS ) et environ 16 000 infections enregistrées dans des dizaines de pays (dont l’Italie). A ce jour, on ignore encore ce qui a permis la propagation de la maladie, endémique au centre-ouest de l’Afrique et jusqu’en 2022 considérée comme occasionnelle en dehors des pays normalement touchés. Il peut y avoir une corrélation avec la pandémie de COVID-19, ou le virus du monkeypox – un Orthopoxvirus analogue à la variole – peut avoir muté et devenir plus transmissible. Ce qui est certain, c’est que la circulation de l’agent pathogène est importante dans diverses parties du monde (ce que nous voyons n’est que la pointe de l’iceberg) et le risque d’être infecté n’est pas à sous-estimer, surtout à une époque où nous voyageons beaucoup et augmentent considérablement les possibilités de contacts étroits entre les personnes. Voici ce que vous devez savoir pour éviter d’attraper le virus pendant les vacances et à quoi faire attention.

Quels sont les symptômes de la variole du singe

Avant d’aborder la discussion sur la transmission, il est bon de rappeler quels sont les symptômes du monkeypox et quels comportements adopter en cas de contagion. Comme spécifié dans un article approfondi de l’OMS, les symptômes les plus courants de l’infection « incluent la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires, les maux de dos, le manque d’énergie et les ganglions lymphatiques enflés ». Ces manifestations sont généralement suivies ou accompagnées d’une éruption pustuleuse caractéristique, qui dure généralement 2 à 3 semaines. Les lésions, semblables à celles causées par la variole humaine, nettement plus agressives et mortelles, évoluent en différents stades (macules, papules, vésicules, pustules et croûtes) jusqu’à s’incruster, sécher et se détacher. « L’éruption cutanée peut se trouver sur le visage, les paumes, la plante des pieds, les yeux, la bouche, la gorge, l’aine et les régions génitales et/ou anales du corps. Le nombre de blessés peut aller de un à plusieurs milliers », explique l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La période d’incubation, c’est-à-dire le temps entre l’exposition à l’agent pathogène et la manifestation clinique, est de deux à trois semaines. Toute personne qui soupçonne être atteinte du monkeypox ou qui est entrée en contact étroit avec une personne dont le diagnostic est établi doit s’isoler (limiter les contacts avec les autres), se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon ou avec un gel hydroalcoolique, et contacter les soins de santé, qui fourniront toutes les informations nécessaires aux tests, à la conduite à tenir et à tout traitement médical. Heureusement, la souche la moins agressive de monkeypox circule, avec une mortalité estimée à 1 %. Dans la plupart des cas, il s’agit d’une maladie spontanément résolutive qui guérit spontanément en 2/3 semaines, mais comme le rapporte l’OMS, il existe un risque d’infection grave chez les femmes enceintes, les enfants et les patients immunodéprimés mettant en jeu le pronostic vital, nécessitant une hospitalisation.

Comment se transmet la variole du singe et que faire pour se protéger

La dynamique de la transmission du monkeypox n’est toujours pas entièrement comprise par les experts, même à la lumière de l’épidémie anormale qui s’est produite ces derniers mois. L’OMS indique que la variole du singe se transmet d’une personne à l’autre « par contact étroit avec quelqu’un qui a une éruption de variole du singe, y compris par contact face à face, peau à peau, bouche à bouche ou bouche à peau, y compris contact sexuel « . L’infection n’est pas explicitement envisagée parmi les maladies sexuellement transmissibles, mais les rapports sexuels représentent l’une des situations les plus à risque en raison du contact avec la peau et les fluides corporels. Ce n’est pas un hasard si une grande partie des cas apparus au début de l’épidémie ont été détectés dans des groupes de personnes ayant eu des relations intimes. On ne sait toujours pas si les personnes asymptomatiques peuvent transmettre l’infection, tandis qu’un positif resterait contagieux jusqu’à ce que toutes les lésions cutanées « se soient incrustées, que les croûtes soient tombées et qu’une nouvelle couche de peau se soit formée sous la peau ». Il est également possible de s’infecter par les gouttelettes respiratoires (gouttelettes et aérosols) d’une personne positive qui présente « des ulcères, des lésions ou des plaies » dans la bouche, même si les mécanismes de transmission respiratoire restent encore à comprendre. Il existe également un risque de contagion par contact avec des objets, draps et vêtements contaminés (fomites) d’une personne infectée. « Il est également possible de s’infecter en respirant des lambeaux de peau ou des virus provenant de vêtements, de draps ou de serviettes », ajoute l’OMS. Enfin, il ne faut pas oublier que le monkeypox est une zoonose, une maladie transmise par les animaux, c’est pourquoi l’OMS recommande d’être très prudent avec la viande potentiellement infectée et le contact avec des espèces porteuses du virus (principalement des petits mammifères africains, comme certains rongeurs). Cependant, ce risque est plus élevé dans les zones où la maladie est endémique. À la lumière de ces multiples voies de transmission, le risque d’être infecté peut être important dans des environnements surpeuplés tels qu’une fête sur la plage ou une soirée au club. Le CDC américain insiste pour porter une attention particulière à tous les endroits où il n’est pas possible de garder votre espace personnel libre. De simples collisions avec d’autres personnes peuvent être un risque, en particulier dans les environnements où il y a beaucoup de peau sur le corps non couverte, comme une fête sur la plage. L’utilisation du préservatif est considérée comme indispensable avec des partenaires occasionnels, ainsi qu’une précaution à utiliser pendant 12 semaines par les patients guéris (la contagiosité par le sperme n’est pas encore claire). Il peut également être utile de porter le masque FFP2 dans les contextes les plus encombrés et donc à risques.

Comment éviter la contagion si vous vivez avec un positif et comment se comporter

L’OMS recommande de limiter/éviter les contacts étroits avec les personnes suspectées ou confirmées d’infection et de nettoyer et désinfecter les environnements potentiellement contaminés par le virus. La literie, les vêtements et les serviettes dangereux doivent être contenus jusqu’à ce que vous ayez la possibilité de faire la lessive. Les positifs vivant avec d’autres personnes doivent s’isoler dans une chambre et utiliser une salle de bain dédiée (si elle n’est pas disponible, la commune doit être nettoyée après chaque utilisation). L’OMS recommande de nettoyer les surfaces fréquemment touchées avec de l’eau et du savon et un désinfectant ménager, et vous devez également éviter de passer le balai et l’aspirateur, car ils pourraient propager des particules infectées dans l’environnement et favoriser la contagion des autres. Les positifs ne doivent pas se gratter la peau, qui doit être laissée sèche et découverte. Un nettoyage du corps avec de l’eau stérilisée ou un antiseptique est recommandé, ainsi que des bains chauds avec du bicarbonate de soude et des sels pour les blessures corporelles. Pour ceux en bouche, des rinçages à l’eau salée sont recommandés comme pour les aphtes. La césarienne est recommandée pour les femmes enceintes et séropositives afin d’éviter d’infecter le bébé pendant l’accouchement naturel.